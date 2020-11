DIRT 5 recycle ses bandes-annonces pour sa sortie sur PS5

DIRT 5 est sorti à l'origine le 6 novembre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis le 10 décembre sur les Xbox Series X et S et enfin le 12 novembre sur PlayStation 5, du moins dans les pays où la console de Sony était disponible. La PS5 débarque aujourd'hui dans de nouvelles contrées, alors Codemasters partage encore une fois une bande-annonce de lancement :

Bon, le studio ne s'est quand même pas trop creusé la tête et a repris exactement les mêmes images que pour la bande-annonce avec les avis et notes de la presse spécialisée publiée en début de semaine, mais cette fois, le gameplay est bien plus visible et la vidéo met en avant le contenu du jeu de course, comme dans la première bande-annonce de lancement. Un montage écologique qui permet de rappeler que le titre tourne en 4K et 120 fps sur PlayStation 5, utilise les gâchettes adaptatives de la manette DualSense et met en scène Troy Baker, Nolan North, James Pumphrey et Nolan Sykes de Donut Media dans le mode Carrière avec 70 routes, 10 lieux et 13 classes de véhicules.

Cette fois, c'est donc bon, DIRT 5 est disponible sur toutes les plateformes prévues, et vous pouvez retrouver notre guide d'achat pour le trouver au meilleur prix.