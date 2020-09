DIRT 5 : nouvelle bande-annonce et date de sortie sur Xbox Series X et S

DIRT 5 promet d'un vrai jeu de course next-gen, il devait cependant arriver en octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puis plus tard sur les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft, mais il a tout récemment été repoussé au 6 novembre sur les machines actuelles. Et il ne faudra vraiment pas attendre longtemps avant de le retrouver sur next-gen.

Alors que Microsoft vient d'annoncer l'arrivée de ses Xbox Series X et S le 10 novembre prochain, Codemasters lui emboîte le pas et annonce que DIRT 5 sortira lui aussi ce 10 novembre, sur Xbox Series X et X. Le jeu bénéficiera pour rappel du Xbox Smart Delivery sur les consoles de Microsoft, et les développeurs profitent de l'occasion pour partager une nouvelle vidéo de gameplay sur l'East River de New York, totalement gelé pour les voitures puissent rouler dans le mode Ice Breaker, opposant jusqu'à 12 joueurs. Robert Karp, directeur du développement, commente cette séquence :

Rien de mieux qu'une soirée d'hiver sur une rivière gelée à New York. Cela demande beaucoup de courage et de compétences pour drifter et glisser sur la glace. Faites toutefois attention, car une erreur peut vous faire descendre à la dernière place.

Rendez-vous donc le 6 novembre prochain pour découvrir DIRT 5 sur PC, PS4 et Xbox One, et quatre petits jours plus tard sur Xbox Series X et S. Il va sans dire que le jeu de course devrait également être disponible au lancement de la PS5, une information qui sera confirmée lorsque Sony dévoilera la date de sortie de sa prochaine console. En attendant, vous pouvez précommander le jeu en édition limitée à 69,99 € sur Amazon.fr.

