PREVIEW de DIRT 5 : en route vers le meilleur opus de la licence ?

C'est lors de l'Inside Xbox du mois de mai que DIRT 5 a été révélé. Il sera l'un des premiers jeux de course à tourner sur les consoles de nouvelle génération, la Xbox One Series X et la PS5. Codemasters a déjà dévoilé le mode Carrière de DIRT 5, mais garde encore des surprises sous le capot et aussi des informations sur les fonctionnalités et le mode multijoueur du jeu. Tout cela paraissant prometteur, nous étions impatients de pouvoir l'essayer et cette occasion s'est présentée la semaine dernière.

Cette première prise en mains de DIRT 5 a été faite avec une build qui contenait quatre lieux (Norvège, Chine, Brésil et Arizona) sur les dix prévus dans le jeu. Chaque course pouvait être parcourue avec différents véhicules adaptés et issus des classes Superlites, Crossraid, 90's et Sprint. Nous avons ainsi essayé quatre types d'épreuves : Ultracross, Land Rush, Stampede et Sprint, tout en profitant de la météo dynamique avec un temps allant du grand bleu, en passant par la pluie ou la neige très abondante. Pour finir la contextualisation, nous avons joué avec un Omen by HP 15 RTX 2060 couplé à un écran incurvé MSI Mag27 Series et à avec une manette Xbox Elite sans fil Série 2 (nous donnerons notre avis sur DIRT 5 avec un volant dans une seconde preview ou une mise à jour de celle-ci).

Alors que DIRT Rally et DIRT Rally 2.0 sont reconnus pour être exigeants et proposent un gameplay parfois punitif pour un joueur non aguerri, la série numérotée est, elle, plus accessible, plus fun, tout en offrant quand même une expérience de conduite de qualité. Après quelques heures de jeu, il apparaît que DIRT 5 ne déroge pas à la règle et offre une prise en main intuitive et efficace à la manette. Les quatre types d'épreuves auxquelles nous avons pu participer se déroulant toutes sur de la terre, il faut vite prendre ses marques et apprendre à maîtriser les contre-braquages et le drift (dérapage contrôlé) pour espérer gagner, voire simplement rester dans la course et ne pas finir dernier. Le maniement des voitures à la manette est vraiment très agréable et il est clair qu'un effort a été apporté par les développeurs pour rendre le jeu fun à jouer sans volant. De plus, avec pas moins de six vues de caméra disponibles, vous trouverez obligatoirement votre bonheur, qu'elle soit près du capot, dans l'habitacle ou en mode poursuite.

Du côté des épreuves proposées, l'Ultra Cross et une sorte de rally-cross sur une plus grande longueur et sans tour bonus. Les courses sont sympas, les adversaires encore un peu timides, mais le tracé proposé est vraiment fun à affronter. Le Land Rush est une course qui se déroule sur un circuit en terre plutôt large avec des véhicules puissants, mais relativement légers. C'est sans doute à cause de la place, l'épreuve la plus facile à maîtriser. Sinon, celle du Stampede pousse le curseur de la difficulté en proposant un circuit en terre qui combine des montées, des descentes, des épingles bien serrées, des passages étroits et de la végétation qui masque la vue. Un vrai régal à rouler une fois le circuit bien mémorisé. L'ultime épreuve disponible dans notre build était celle du Sprint. Si ce mot vous évoque une belle ligne droite, un bon moteur et une boîte mécanique pour grappiller les secondes, vous avez tout faux. Ici, nous sommes sur un circuit ovale, en terre rouge. Et s'il faut effectivement faire le meilleur temps, ce n'est pas gagné, car arriver à garder une trajectoire efficace avec un véhicule d'à peine 650 kg pour 900 chevaux avec de grosses roues à l'arrière et de toutes petites à l'avant, ce n'est vraiment pas simple. Nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessus pour en juger.

Graphiquement, même si la version testée n'est pas encore totalement représentative du rendu final, l'ensemble est plutôt réussi. Les véhicules, sans être photoréalistes, ont un joli rendu, les environnements verdoyants et terreux sont aussi réussis, tout comme les éléments naturels (pluie, neige, soleil...). Du simple, mais beau, lens flare, qui nous aveugle un peu, à la tempête de neige super abondante rendant le pilotage difficile, en passant par des ombres et lumières bien travaillées, Codemaster aime nous compliquer la vie. De même, que nous roulions en vue intérieure (la plus réaliste) ou extérieure, nous sommes confrontés aux jets de boues de la voiture qui nous précède et c'est un point de réalisme que nous avons apprécié.

Le son des engins est toujours aussi bon chez Codemaster et, comme il se doit, il ne résonne pas de la même manière selon si nous sommes en vue intérieure ou extérieure. La musique est cool, bien qu'il ne faille pas se leurrer, en pleine course et concentration, l'autoradio n'est pas l'accessoire le plus utile.

Premières impressions : excellentes Cette version de DIRT 5 nous a fait passer de très bons moments à la manette. Les sensations de conduite sont bonnes et les quatre épreuves que nous avons pu tester nous ont offert de la diversité autant par le terrain que par la météo dynamique qui change complètement la donne lors d'une course. Si la prise en mains est intuitive, il faudra quand même quelques passages pour arriver à maîtriser les divers circuits et la façon de les appréhender, afin de finir premier, seule place acceptable !

Disponible en précommande à 69,99 € sur Amazon, DIRT 5 est attendu pour le 9 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour ce qui est des versions PS5 et Xbox Series X, elles verront le jour avant la fin de cette année, tandis que l'édition Stadia est, elle, toujours annoncée pour le début de l'année 2021.