DIRT 5 : carrière, fonctionnalités, multijoueur... le calendrier des annonces déjà dévoilé

L'Inside Xbox de jeudi a fait un beau cadeau aux amateurs de jeux de course avec l'annonce de DIRT 5. De New York à Rio de Janeiro, cet épisode proposera un mode solo poussé, narré par Troy Baker et Nolan North en version originale, du multijoueur en écran scindé et bien plus.



Si l'effet de surprise était réussi lors de l'évènement, Codemasters veut visiblement jouer cartes sur table pour presque toute la suite de sa communication. C'est plutôt rare, mais l'éditeur vient de dévoiler son planning des annonces mensuelles prévues autour de DIRT 5 jusqu'au lancement. Le mois de mai servira ainsi à nous donner un premier aperçu de l'expérience, le mode Carrière sera présenté davantage en juin, les différentes fonctionnalités seront mises en avant en juillet, le multijoueur et le jeu en ligne seront expliqués en septembre, et il sera déjà l'heure du lancement en octobre 2020.

En août, vous l'aurez noté, le programme n'est pas clair, car une surprise est tout de même planifiée dans ce calendrier très pragmatique. Au moins, nous savons à quoi nous attendre pour ce DIRT 5, prévu sur Xbox One, Xbox Series X, PS5, PS4, Stadia et PC via Steam, avec de premières versions disponibles donc dès octobre.