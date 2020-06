DIRT 5 : doubleurs connus, sponsors et multijoueur en split-screen, tout ce qu'il faut savoir sur le mode Carrière

DIRT 5 a été révélé en grande pompe le mois dernier, et sera l'un des premiers jeux de course avec des versions développées pour la next-gen. Au-delà de ses graphismes, le titre misera beaucoup sur son mode Carrière poussé, qui mettra en scène deux légendes anglophones du doublage et qui est présenté aujourd'hui.

L'histoire nous mettra dans la peau d'un jeune pilote repéré par Alex Janiček, doublé par Troy Baker, une superstar très appréciée qui va nous prendre sous son aile. Il va nous aider à nous faire notre place dans une compétition internationale de course hors-piste que veut aussi conquérir le néophyte Bruno Durand. Doublé par Nolan North, il est un sportif froid et réfléchi que AJ voit d'un mauvais œil pour son avenir et sa discipline. Nous devrons ainsi nous faire notre place entre cette légende affirmée et cette star en devenir.

D'autres voix familières pourront se faire entendre en anglais, alors que James Pumphrey et Nolan Sykes de Donut Media, chaîne YouTube spécialisée dans l'automobile, tiendront un DIRT Podcast fictif dans DIRT 5. La Carrière sera ainsi ponctuée de commentaires en tout genre, d'interviews de AJ et Bruno, et d'interventions d'invités comme la pilote Jamie Chadwick ou l'influenceur SLAPTrain. Il nous tarde de savoir si le travail d'adaptation en français sera à la hauteur de ce qui est prévu pour les anglophones.

La Carrière se divisera en cinq chapitres avec plusieurs embranchements possibles, mais la possibilité de participer à l'ensemble des défis si nous le désirons. Il y aura 130 évènements à compléter à travers neuf types d'épreuves : plus notre classement lors d'un défi est bon, plus nous remportons de Timbres, et plus nous en avons, plus nous avançons vers le Main Event du chapitre. Certains objectifs particuliers nous donneront eux accès à des évènements appelés Throwdowns, des duels en 1v1 vantés comme épiques.

La progression se fera aussi avec des sponsors, qui permettent de débloquer des éléments de personnalisation exclusifs en remplissant des défis ou à la signature d'un contrat. Il y aura ainsi une jauge de Réputation à remplir pour obtenir skins et consorts, créés avec une vingtaine de marques bien réelles comme Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace et même Codemasters. Il sera possible de quitter un sponsor à tout moment, mais les récompenses de fin de contrat seront moindres.

Clou du spectacle, l'intégralité des épreuves mettant en scène plus de deux véhicules seront jouables en multijoueur local ! Deux à quatre joueurs peuvent se lancer en split-screen sur de nombreux défis de la Carrière, prenant la place de certains pilotes dirigés par l'IA, et plus le classement de chacun est élevé, plus l'hôte remporte de Timbres et récompenses. Et si les joueurs additionnels se connectent avec un compte de leur console, ils reçoivent même un peu d'XP et de monnaie virtuelle pour leur partie.

Voilà, vous savez désormais tout ou presque sur DIRT 5, prévu « à partir d'octobre » sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, et début 2021 sur Stadia.

Lire aussi : DIRT 5 : carrière, fonctionnalités, multijoueur... le calendrier des annonces déjà dévoilé