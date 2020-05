Projet xCloud : 5 nouveaux jeux rejoignent le catalogue en Preview

La Preview de Projet xCloud est disponible depuis quelques semaines sur Android en France. Elle permet aux joueurs d'essayer des jeux en streaming avec leur téléphone et une manette, pour le moment gratuitement, à condition d'avoir été retenu pour la phase de test.

Xbox en profite pour consolider son catalogue au fil des semaines, et c'est encore le cas aujourd'hui avec l'arrivée de cinq jeux appréciés : Ori & the Will of the Wisps, Batman: Arkham Knight, Mortal Kombat X, LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham et Pillars of Eternity.

Ori & the Will of the Wisps

Le petit esprit Ori est habitué aux situations périlleuses. Mais lorsqu’un coup du sort met la jeune chouette Kun en danger, il lui faudra faire preuve d’une bravoure exceptionnelle pour rassembler une famille, soigner une terre tourmentée et découvrir sa vraie destinée. Les créateurs d’Ori and the Blind Forest, jeu d’action et de plateforme plébiscité par la critique, reviennent avec la suite tant attendue de leur œuvre. Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure, au cœur d’un vaste monde regorgeant d’amis et d’ennemis dessinés à la main et plus vivants que jamais. Rythmé par une bande originale orchestrale, Ori and the Will of the Wisps perpétue le savoir-faire de Moon Studios en matière de jeu de plateforme haletant soutenu par une narration poignante.

Batman: Arkham Knight

Dans cet ultime opus explosif de la saga Arkham, l’Épouvantail revient, farouchement déterminé à lever une armée de super-vilains, dont le Pingouin, Double-Face et Harley Quinn. Pilotable pour la première fois dans la trilogie Arkham, la Batmobile débarque dans Batman: Arkham Knight. Combiné au célèbre gameplay de la série Batman Arkham, ce véhicule mythique offre aux joueurs des sensations hors-normes lors de leur traversée de Gotham City.

Mortal Kombat X

La saga épique de Mortal Kombat continue… 25 ans dans le futur ! Le casting de Mortal Kombat X comprend des personnages légendaires tels que Scorpion ou Sub-Zero, mais s’étoffe également d’une nouvelle génération de kombattants comme Cassie Cage et Jacqui Briggs et les rassemble au sein d’un mode scénarisé à l’aspect cinématographique prononcé. Côté gameplay, chaque personnage dispose de trois variations radicalement différentes qui incluent des coups spéciaux inédits, de quoi ajouter un niveau incroyable de personnalisation et un aspect stratégique non négligeable aux kombats.

LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham

Le justicier masqué s’allie aux super-héros de DC Comics et se rend dans l’espace pour empêcher le diabolique Brainiac de détruire la Terre. À l’aide des Anneaux de Lanterne, Brainiac rétrécit les mondes pour les ajouter à sa collection tordue de villes miniatures issues de tout l’univers. Les plus grands super-héros et les vilains les plus fourbes doivent désormais s’allier et se rendre dans différents mondes lanternes pour collecter les anneaux de lanterne et arrêter Brainiac avant qu’il ne soit trop tard.

Pillars of Eternity

Laissez-vous ensorceler par un monde où vos choix et vos actions façonneront votre destinée. Obsidian Entertainment, les développeurs de Fallout: New Vegas™ et de South Park: Le Bâton de la vérité™, en association avec Paradox Interactive, sont très fiers de vous présenter Pillars of Eternity. Pour la version Xbox One, Paradox Arctic a entièrement repensé le RPG pour adapter son monde fantastique, ses combats tactiques et son histoire inoubliable à la console. Le titre dispose d’une infinité de possibilités dans la création de ses personnages, de la race à la classe en passant par le passé de votre héros, qui conditionnera son avenir. Cette version, sous-titrée Complete Edition, comprend tous les contenus additionnels disponibles sur PC, regroupés au sein du même titre.