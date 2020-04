Project xCloud : la Preview Android arrive en France, les inscriptions sont ouvertes !

Project xCloud est disponible en Preview depuis l'année dernière sur Android, mais seulement dans certaines régions. Le service de jeu en streaming a déjà bien évolué, d'abord en termes de catalogue avec plein de nouveaux titres, puis de plateforme, avec une application iOS aussi en bêta et une édition PC qui se prépare.

Catherine Gluckstein, Directrice Produit & Stratégie du Project xCloud, vient de donner des informations quant à l'arrivée de la phase de test du service en Europe de l'Ouest. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les inscriptions pour la Preview sont ouvertes en France, Belgique, Allemagne, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Suède, ainsi qu'au Danemark et aux Pays-Bas. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel pour espérer pouvoir être retenu pour cette bêta sur Android, et ainsi jouer gratuitement à de gros titres variés en streaming, la phase de test n'étant bien évidemment pas payante.



La mauvaise, c'est que « le service ne sera lancé que quand Xbox jugera qu’il est raisonnable de le faire, au vu du contexte actuel ». Catherine Gluckstein estime qu'il serait malhonnête de tester un produit du genre à l'heure où beaucoup font des efforts pour préserver la bande passante, ce qui peut se comprendre. Au moins, Project xCloud va de l'avant, et se rapproche de plus en plus du moment où il pourra concurrencer le PlayStation Now, Stadia et consorts.