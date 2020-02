Project xCloud : le service de jeu en cloud en bêta sur iOS, mais avec une version très restreinte

Microsoft veut rendre son Project xCloud accessible au plus grand nombre possible, et cela passe par une compatibilité avec la majorité des appareils fixes et mobiles du marché.

Le jeu en streaming sans console est jouable par quelques privilégiés depuis l'année dernière, grâce à une version Preview déjà forte d'un solide catalogue de jeux en tout genre. La bêta n'était jouable que via Android, mais depuis hier, un nombre très limité d'utilisateurs iOS peut profiter d'une version d'essai. Pour être clair dès le départ : il y a très peu de chance pour que vous puissiez en profiter.

Project xCloud Limited iOS TestFlight Preview n'est accessible que depuis les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, et était limité à 10 000 invitations, qui ont été glanées en quelques minutes par les intéressées. Le client est de toute manière dès restreint : il est dénué de l'option Xbox Console Streaming, ne permet de jouer qu'à Halo: The Master Chief Collection, et ne devrait même pas rester utilisable pour l'ensemble des utilisateurs jusqu'à la fin de la période d'essai. Bref, pour le moment, rien de très concret, surtout pour le public français, mais cette première incursion dans l'écosystème des appareils Apple marque une nouvelle avancée pour le Project xCloud en version Preview, qui met toutes les chances de son côté pour un départ canon et complet en 2020.