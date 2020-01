Xbox Console Streaming : le Remote Play de la Xbox One sur Android disponible en France (mais pas pour tout le monde)

La fonction Remote Play permet déjà aux joueurs PS4 de faire tourner leur partie sur leur console et d'y jouer depuis une PS Vita ou un PC depuis des années. Mais ce n'est que cette année que la mécanique est disponible sur iOS et Android.

La Xbox One, qui a déjà la tête dans son Project xCloud, a un petit train de retard sur ce terrain-là, mais va très bientôt le combler pour le grand public. Le Xbox Console Streaming est en effet disponible en mode Preview depuis quelques semaines pour les Xbox Insiders du Royaume-Uni et des États-Unis, et vient tout juste d'être lancé à l'international, donc en France, toujours pour les Insiders. Pour rappel, pour rejoindre le programme Insider et tester les fonctionnalités de la plateforme en avant-première, il faut juste s'inscrire via un site officiel, et accepter d'essayer les propositions techniques de Microsoft avant qu'elles ne soient optimisées.



Le Xbox Console Streaming vous permettra ainsi, en ayant votre Xbox One allumée, de streamer votre contenu sur votre smartphone ou tablette en utilisant l'application Xbox Game Streaming, en Wi-Fi ou réseau mobile. Il faut pour le moment être doté d'un appareil Android 6.0 ou supérieur pour en profiter, et si la plupart des manettes sont utilisables en filaire, l'accessoire officiel peut lui être relié en Bluetooth pour plus de confort. En toute logique, la fonctionnalité devrait être proposée au grand public via une prochaine mise à jour majeure de la Xbox One.