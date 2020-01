Project xCloud : une dizaine de nouveaux jeux ajoutés au service, mais il est toujours en bêta

2020 sera l'année de la Xbox Series X, mais ce sera aussi celle de Project xCloud, le service de Microsoft pour jouer à ses jeux Xbox sur mobiles.



Nous ne savons encore rien du modèle économique qui sera adopté, mais pour le moment, quelques privilégiés sont déjà autorisés à l'essayer en bêta (et gratuitement). Et ils peuvent se faire plaisir, avec déjà une cinquantaine de jeux accessibles, rejoints cette semaine par quinze titres supplémentaires.

Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Episodes 1-5)

Destiny 2

GoNNER - BLÜEBERRY Edition

Halo: The Master Chief Collection

Kingdom Two Crowns

Portal Knights

Sid Meier's Civilization VI

Sparklite

SUPERHOT

The Surge

The Wolf Among Us

Tracks – The Train Set Game

Train Sim World 2019

Wasteland 2: Directors Cut

Plus la liste des jeux disponibles durant cette phase d'essai s'allonge, plus elle devrait être grande une fois la version commerciale de Project xCloud lancée : tous les titres, ou une belle majorité, devraient probablement être encore de la partie à ce moment-là. Reste désormais à savoir quand et comment Xbox va proposer son service en cloud au grand public.

