DIRT 5 : la date de sortie encore reportée sur PC, PS4 et Xbox One

La semaine commence mal pour les amoureux de jeux de course. DIRT 5, dont la date de sortie avait déjà été légèrement décalée du 9 au 16 octobre sur la génération actuelle de consoles, vient de subir un nouveau report. Il est assez léger, certes, mais regrettable : la nouvelle date de sortie de DIRT 5 sur PC, PS4 et Xbox One est fixée au 6 novembre 2020, voire dès le 3 pour les acheteurs de l'Édition Amplifiée. Les versions PS5 et Xbox Series X sont, elles, toujours prévues pour fin 2020 avec une upgrade next-gen gratuite, et le lancement Stadia pour 2021.



Codemasters n'a pas spécialement justifié ce report dans son communiqué, mais ces 3 semaines de développement supplémentaire sont certainement pour faciliter les derniers perfectionnements, forcément plus complexes en période de COVID-19.

Salut tout le monde, La date de sortie de DIRT 5 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC est maintenant déplacée au 6 novembre 2020, avec un accès anticipé pour les joueurs de l'Édition Amplifiée à partir du 3 novembre. Le jeu devrait toujours être lancé sur Xbox Series X et PlayStation 5 plus tard cette année, suivi par une sortie Google Stadia au début de 2021. Ça craint, on le sait. Sérieusement, nous ne pouvons pas remercier assez tout le monde pour votre soutien et votre enthousiasme autour de DIRT 5 depuis sa révélation en mai. Les commentaires positifs que nous avons reçus des sessions de preview hands-on nous ont également époustouflés. La ligne de départ est maintenant un peu plus loin, mais elle est toujours très visible. N'oubliez pas : quiconque possède DIRT 5 sur les consoles de la génération actuelle aura toujours droit à la version optimisée sur la nouvelle génération équivalente, dès le lancement, gratuitement. D'autres nouvelles de DIRT 5 et du gameplay inédit vous attendent d'ici novembre. Préparez-vous pour un premier aperçu des nouvelles voitures et lieux, la liste finale des véhicules, plus de détails sur les fonctionnalités de nouvelle génération et une révélation complète des fonctionnalités multijoueurs de DIRT 5. Restez dans les parages - ça ne fait que commencer. Encore merci.

DIRT 5 est actuellement proposé en précommande au prix de 69,99 € chez Amazon.fr.

