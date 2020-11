DIRT 5 : les bons mots de la presse spécialisée en vidéo

Sorti au début du mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puis ces derniers jours sur Xbox Series X et S et PlayStation 5, DIRT 5 était très attendu par les amateurs de jeux de course. Le titre de Codemasters prend un virage serré vers l'arcade et le résultat final a séduit la presse spécialisée.

Aujourd'hui, Codemasters partage une nouvelle bande-annonce de DIRT 5 qui compile les avis de la presse spécialisée francophone, mais pas seulement. JeuxVidéo.com parle ainsi d'« animations spectaculaires », Millenium évoque un jeu « séduisant et convaincant », ActuGaming fait état « de belles sensations de jeu » tandis que JeuxOnline parle d'un titre « plus arcade que jamais ».

Pour rappel, DIRT 5 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, il est vendu 42,13 € en édition limitée sur Amazon.fr.