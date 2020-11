DIRT 5 : les notes de la presse anglophone

Cela faisait quelque temps que les amateurs de jeux de course n'avaient pas eu de grande expérience arcade. Codemasters arrive donc à point nommé avec DIRT 5, un épisode généreux et varié qui sort ce 6 novembre sur la génération actuelle, et dès le lancement des PS5 et Xbox Series X et S sur celles-ci. La presse a pu livrer son verdict sur le titre, et les notes sont globalement bonnes, voire très bonnes.

DIRT 5 affiche un joli 83/100 sur Metacritic à cette heure, et tout le monde s'accorde sur son accessibilité, sa maniabilité, et son contenu riche et éclectique. Les graphismes sont au point, l'ambiance et la météo dynamique rendent le jeu visuellement très plaisant, et le mode scénarisé est prenant. Seuls quelques bugs parfois gênants entachent encore l'expérience, et les temps de chargement sont particulièrement longs : une bonne raison d'y jouer sur next-gen ?

Lire aussi : BON PLAN sur DIRT 5 : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)