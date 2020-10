DIRT 5 prend déjà le départ en vidéo, et nous dévoile sa tracklist

DIRT 5 arrivera à partir de la semaine prochaine sur ordinateurs et consoles de salon, le jeu de course de Codemasters sera en effet disponible dès le 6 novembre sur les plateformes actuelles et en même temps que les consoles next-gen de Sony et Microsoft. Le studio est cependant pressé de prendre le départ et dévoile aujourd'hui la bande-annonce de lancement :

En 60 secondes chrono, mais sans Nicolas Cage et Angelina Jolie, la bande-annonce fait le point sur le contenu, avec des circuits qui nous feront faire le tour du monde, avec au total 70 courses dans 13 lieux et avec 13 classes de véhicules. Codemasters rappelle au passage que DIRT 5 proposera une météo dynamique, des modes Carrière, Arcade, Course contre la montre et du multijoueur, même en local sur un écran scindé. La vidéo montre également l'éditeur de niveaux, Playgrounds, pour créer et personnaliser des circuits dans les modes Gate Crasher, Smash Attack et Gymkhana, avec évidemment la possibilité de les partager en ligne. Enfin, le studio dévoile la tracklist de DIRT 5, disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming :

High Contrast – Griffin (exclusive) ;

Noisy – Tourist (exclusive) ;

Prospa – Feel It 92 (exclusive) ;

Koko – Silly With It (exclusive) ;

Broken Witt Rebels – Take It (exclusive) ;

Sea Girls – Accident Waiting To Happen (exclusive) ;

Saronde – Veru (exclusive) ;

The Chemical Brothers – Bango ;

EOB – Shangri-La – Spike Stent Edit ;

The Killers – Caution ;

Hero The Band – Shout ;

THE HARA – Friends ;

Tyler Bryant & The Shakedown – Drive Me Mad ;

Inhaler – We Have To Move On ;

The Academic – SUPERLIKE ;

Twin Atlantic – Volcano ;

Tesla – Tied To The Tracks ;

Arkells – Years In The Making.

Rendez-vous le 6 novembre prochain pour découvrir DIRT 5 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis le 10 novembre pour la sortie sur Xbox Series X et S, et enfin le 19 novembre pour le lancement de la version PS5. Le jeu est disponible en précommande, en édition limitée, à 54,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de DIRT 5 : en route vers le meilleur opus de la licence ?