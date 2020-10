DIRT 5 : la liste complète des véhicules au lancement dévoilée

Codemasters ne veut visiblement pas laisser beaucoup de place au mystère dans ce DIRT 5. L'éditeur nous introduit aujourd'hui la liste complète des véhicules pilotables dans cet épisode au lancement, avec un savant mélange entre bolides appréciés de la série et nouveaux venus. Toutes les livrées pourront être personnalisées, notamment avec des éléments à débloquer, donc certains signés par des artistes comme Sean Bull Design et Death Spray Custom. Elles sont réparties en 12 catégories, chacune n'étant utilisable que dans un type d'épreuve.

Trêve de suspense, voici ce qui vous attend dans votre garage virtuel, avec quelques exclusivités suivant le site et l'édition de votre précommande.

Super Lites

Ariel Nomad



Ariel Nomad Tactical (exclusivité Amplified Edition)



Armada Engineering Class 10



Blitzworld Beast



Brenthel Industries Class 10



Exomotive Exocet Off-Road



Speedcar Wonder



Speedcar Xtrem



Volkswagen Baja Beetle



Volkswagen ID Buggy

Rock Bouncer

WS Auto Racing Mudclaw (fictionnelle)

Formula Off Road

WS Auto Racing Titan (fictionnelle)

Unlimited

Armada Engineering Unlimited Truck



Brenthel Industries Class 1 Buggy



Brenthel Industries Unlimited Truck



Jimco Unlimited Class 1



Jimco Unlimited Truck

Modern Rally

Citroën C3 R5



Ford Fiesta R5 MKII



ŠKODA FABIA Rally2 evo



Volkswagen Polo GTI R5

Classic Rally

Fiat 131 Abarth Rally



Ford Mustang GT Fastback Rally



Lancia Stratos



Porsche 911 SC/RS Rally



Porsche 924 Carrera GTS Rallye

80s Rally

BMW M1 Procar Rally



Ford RS200



Lancia 037 Evo 2



Peugeot 205 T16 Evo 2



Porsche 959 Prodrive Rally Raid

90s Rally

Ford Escort RS Cosworth



MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI



Peugeot 306 Maxi



Renault Clio Williams Maxi



SUBARU Impreza S4 Rally

Rally GT

Aston Martin V8 Vantage GT4



Audi TT Safari (exclusivité Amplified Edition)



BMW M2 Competition



Fiat Abarth 124 Rally



Ford Mustang GT4



Lotus Exige R-GT Rally



Porsche 911 RGT

Rally Cross

Audi S1 EKS RX quattro



MINI Cooper SX1



Peugeot 208 WRX



Megane R.S. RX



SUBARU WRX STI RX Supercar



Volkswagen Beetle Rallycross (exclusivité Amplified Edition)

Pre-Runners

Aston Martin DBX



Audi AI: TRAIL quattro



Cadillac Escalade PreRunner



Chevrolet Colorado ZR2 Bison



Ford F-150 Raptor PreRunner by Deberti Design (bonus de précommande)



Ford F-150 Raptor



MITSUIBISHI e-VOLUTION



Porsche Cayenne Transsyberia

Cross Raid

Lafitte G-Tec X-Road



MINI John Cooper Works Buggy by X-raid



Peugeot 3008 DKR Maxi



Porsche Macan T1 Rally Raid (exclusivité Amazon)



Sodicars Racing BV6



Volkswagen Race Touareg 3

Sprint

Jupiter Hawk 410 (fictionnelle)

À noter que du contenu supplémentaire et donc des voitures inédites seront ajoutés dans les mois qui viennent, et que l'Amplified Edition donne accès aux nouveautés pour les 12 mois à venir. Elle ne peut être précommandée qu'au format numérique, mais l'édition physique est sinon vendue à partir de 59,99 € à la Fnac, pour une sortie le 6 novembre sur la génération actuelle, le 10 sur Xbox Series X et S, et le 12/19 sur PS5.

