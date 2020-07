DIRT 5 : les 12 classes de véhicules dévoilées, de premiers bolides confirmés en images

Le mois dernier, DIRT 5 nous a tout dit sur son mode Carrière, de sa narration autour de personnages doublés par des comédiens de renom à ses nombreux évènements. En accord avec le calendrier officiel, juillet sera placé sous le signe des fonctionnalités du jeu de course, à commencer par un point sur ses différentes classes de véhicule.

Il y aura en tout 12 catégories de bolides, des Rock Bouncers pour tout casser sur son passage aux Sprint pour des courses de vitesse sans pareil, en passant par les camions Unlimited. Et histoire de nous donner un aperçu de ce qui nous attend, quelques véhicules ont été confirmés et classés, en attendant la liste complète.



Cross Raid : Volkswagen Race Touareg 3, Laffite G-Tec X-Road

: Volkswagen Race Touareg 3, Laffite G-Tec X-Road Rock Bouncer

Formula Off Road : WS Auto Racing Mudclaw

: WS Auto Racing Mudclaw Rally Cross : Peugeot 208 WRX, Citroen C3 R5

: Peugeot 208 WRX, Citroen C3 R5 Classic Rally : Fiat 131 Abarth Rally, Porsche 924 GTS Rallye

: Fiat 131 Abarth Rally, Porsche 924 GTS Rallye 80s Rally : Ford RS200, Porsche 959 Prodrive Rally Raid

: Ford RS200, Porsche 959 Prodrive Rally Raid 90s Rally : Subaru Impreza S4, Mitsubishi Lancer Evo VI

: Subaru Impreza S4, Mitsubishi Lancer Evo VI Rally GT : Aston Martin V8 Vantage GT-4, Porsche 911 R-GT

: Aston Martin V8 Vantage GT-4, Porsche 911 R-GT Sprint

Pre Runners : Aston Martin DBX, Cadillac Escalade 2020

: Aston Martin DBX, Cadillac Escalade 2020 Unlimited : Jimco Unlimited Truck, Brenthel Industries Unlimited Truck

: Jimco Unlimited Truck, Brenthel Industries Unlimited Truck Super Lites : Ariel Nomad Tactical, Exomotive Exocet Off-Road

Disponible en précommande à 69,99 € sur Amazon, DIRT 5 est attendu pour le 9 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, plus tard cette année sur PS5 et Xbox Series X, et début 2021 sur Stadia.

