DIRT 5 : modes de jeu, liste des pays visitables, images et jaquettes officielles

Il y a quelques jours, une bande-annonce pour les fonctionnalités de DIRT 5 fuitait, nous rapportant au passage que la version PS5 serait gratuite si vous possédez l'édition PS4. Le trailer vient d'être officiellement dévoilé, et même si l'éditeur n'a pas spécialement d'informations supplémentaires à nous donner sur cette offre d'upgrade next-gen, il a d'autres choses à nous dire sur le contenu du jeu de course.

Déjà, les dix environnements que nous pourrons parcourir ont été officialisés : le Népal, l'Arizona, Roosevelt Island, la Norvège, la Chine, le Maroc, la Grèce, l'Italie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Et du côté des modes de jeu, 8 ont été présentés, dont le Gymkhana longtemps associé à la franchise.

Landrush : Dans ce mode, retrouvez des circuits sauvages avec des sections techniques composées de sauts. De plus, la météo dynamique vous en fera voir de toutes les couleurs.

: Dans ce mode, retrouvez des circuits sauvages avec des sections techniques composées de sauts. De plus, la météo dynamique vous en fera voir de toutes les couleurs. Rally Raid : Conduisez des machines spécialement conçues pour des courses tout-terrains extrêmes.

: Conduisez des machines spécialement conçues pour des courses tout-terrains extrêmes. Ice Breaker : Les joueurs se défient sur des circuits courts complètement gelés.

: Les joueurs se défient sur des circuits courts complètement gelés. Stampede : Des paysages naturels impitoyables, où la moindre erreur est impardonnable.

: Des paysages naturels impitoyables, où la moindre erreur est impardonnable. Path Finder : Vitesse maîtrisée et stratégie sont les clés qui mènent les joueurs vers le succès. Les courses se déroulent sur des sentiers parsemés de roches avec des sauts vertigineux.

: Vitesse maîtrisée et stratégie sont les clés qui mènent les joueurs vers le succès. Les courses se déroulent sur des sentiers parsemés de roches avec des sauts vertigineux. Sprint : 900 chevaux, des ailes immenses et 4 tailles de roues différentes : vivez la course à son niveau le plus fou.

: 900 chevaux, des ailes immenses et 4 tailles de roues différentes : vivez la course à son niveau le plus fou. Ultra Cross : Terrain varié et circuits imprévisibles sont les éléments qui définissent ce mode.

: Terrain varié et circuits imprévisibles sont les éléments qui définissent ce mode. Gymkhana : Les joueurs sautent et dérapent dans des arènes composées de barils, de pneus et de cônes. Des envolées dignes des plus grands cascadeurs ! Trouvez des stratagèmes pour atteindre le meilleur score avant la fin du temps imparti.

Quelques images inédites ont aussi été diffusées, aux côtés de la jaquette officielle représentant une Aston Martin V8 Vantage GT4 modifiée. Si vous vous demandez ce qu'est l'Amplified Edition, il s'agit d'une édition spéciale proposant un accès aux Ariel Nomad Tactical, Audi TT Safari et VW Beetle Rallycross, des bonus d'expérience et des boosts, trois sponsors spéciaux, trois jours d'accès anticipé et une partie du contenu post-lancement.

Elle est vendue pour 89,99 € sur les plateformes de téléchargement, contre 69,99 € pour la Day One Edition. La date de sortie de DIRT 5, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, en fin d'année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia.

