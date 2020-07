DIRT 5 : du gameplay 4K en haute montagne pour le mode Path Finder

DIRT 5 pourrait bien être le jeu de course phare de cette fin d'année, tant il semble avoir tous les atouts de son côté pour devenir un incontournable du genre. Nous connaissons déjà son mode Carrière riche et ambitieux ou encore ses différents modes de jeu, dont le fameux Gymkhana, place désormais à une bande-annonce de gameplay en mode Path Finder.

Il s'agit d'une épreuve prenant place dans des montagnes rocheuses où nous devons maîtriser nos véhicules tout-terrain afin de gravir le sommet le plus vite possible. Il va donc falloir bien jauger notre vitesse et notre stabilité pour réaliser le meilleur temps possible avec nos véhicules de catégorie Rock Bouncer. L'occasion nous est donnée d'apprécier ce passage en 4K pour profiter des qualités visuelles du titre.

La date de sortie de DIRT 5, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, en fin d'année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia. Vous pouvez déjà précommander votre Day One Edition pour la génération actuelle, sachant que le jeu sera compatible Smart Delivery et proposera une upgrade de la PS4 vers la PS5.

