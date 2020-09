DIRT 5 : du gameplay next-gen en Ultra Cross sur le circuit de Cape Town

DIRT 5 propose une multitude de modes de jeu et de décors différents, alors Codemasters arrive facilement à trouver des prétextes pour nous proposer de nouvelles vidéos de son jeu de course. C'est encore le cas aujourd'hui avec un détour par le circuit du stade de Cape Town en Afrique du Sud, pour du gameplay en Ultra Cross capturé sur next-gen.

Ce lieu avec des sauts, des croisements, un parking et des zones extérieures pourra être joué en mode Carrière, Arcade et En Ligne, avec jusqu'à 12 participants, et pourra aussi accueillir nos créations en Playgrounds.

« Le stade de Cape Town en Afrique du Sud est le circuit idéal pour le mode Playgrounds, mais également pour des courses techniques. Cela promet d'être une expérience exaltante », déclare Robert Karp, Directeur du Développement sur DIRT 5.

La date de sortie de DIRT 5 est calée au 6 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, au 10 sur Xbox Series X et S, fin 2020 sur PS5 et début 2021 sur Stadia. Sur la génération actuelle, DIRT 5 est disponible en précommande au prix de 69,99 € en édition standard et limitée.

