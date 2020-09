DIRT 5 : nouvelle vidéo de gameplay pour le mode Land Rush

Codemasters lancera le mois prochain DIRT 5, nouvel opus de sa série de jeux de course qui arrivera d'abord sur les consoles actuelles, puis quelques jours plus tard sur next-gen. Mais en attendant, le studio partage une nouvelle vidéo de gameplay mettant en avant le mode Land Rush.

Dans le mode Land Rush, les joueurs pilotent des véhicules légers et doivent parcourir la piste le plus rapidement possible afin d'échapper à une tempête de sable, qui sévit ici sur un circuit marocain. L'occasion d'admirer la météo dynamique de DIRT 5, comme l'explique le directeur du développement Robert Karp :

Notre système de météo dynamique s'illustre parfaitement avec la tempête de sable du Maroc. Les joueurs doivent rester vigilants s’ils souhaitent remporter la victoire.

La date de sortie de DIRT 5 est fixée au 6 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, puis le 10 novembre sur Xbox Series X et S. La version PlayStation 5 arrivera plus tard dans l'année, tandis qu'une version Google Stadia sortira au début 2021.

