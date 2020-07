DIRT 5 : du gameplay en mode Stampede pour apprécier la météo dynamique

Codemasters ne fait pas les choses à moitié pour son DIRT 5, qu'il nous présente régulièrement en long et en large. Nous avons par exemple eu droit à de larges coups de projecteurs sur le mode Carrière, les classes de véhicule ou encore les différents types de courses.

Maintenant, place au gameplay avec une série de vidéos à travers différents modes de jeu. Nous avions pu voir le défi Path Finder avec un bolide de classe Rock Bouncer il y a quelques jours, place maintenant à une séquence de jeu sur une piste du mode Stampede, des courses extrêmes à 12 participants, prenant ici place dans les décors rocailleux de l'Arizona. La vidéo met aussi en lumière la météo dynamique de DIRT 5, ici avec une pluie naissante et des éclairs, ainsi que le Jimco Unlimited Truck que pilote le joueur.

La date de sortie de DIRT 5, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, en fin d'année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia. Vous pouvez déjà précommander votre Day One Edition pour la génération actuelle, sachant que le jeu sera compatible Smart Delivery et proposera une upgrade de la PS4 vers la PS5.