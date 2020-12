DIRT 5 : un nouveau patch en préparation pour le support des volants et diverses corrections

Disponible depuis quelques semaines maintenant sur différents supports, DIRT 5 nous fait savoir aujourd'hui qu'il ne compte pas laisser les joueurs sans nouvelles et qu'il cherche à rectifier ses erreurs. C'est par le biais du Discord du titre que les développeurs nous font part aujourd'hui des contenus de sa prochaine mise à jour.

La plus grande annonce des modifications apportées par cette mise à jour n'est autre que l'arrivée du support des volants de course sur toutes les machines qui accueillent le soft. Bien que cet ajout ne soit pas encore finalisé, Codemasters souhaite que les volants les plus vendus soient compatibles avec le jeu et communiquera plus en détail sur le sujet en amont de l'update de son titre.

En plus de cette nouveauté, nous aurons la chance de profiter de diverses corrections de bugs remontées par les fans. La gestion des voitures Sprint va être modifiée ainsi que le jeu en ligne afin d'améliorer la fonction de matchmaking. Le bug des Trophées sur PlayStation sera également résolu ainsi que le souci des sponsors de l'édition Amplified qui causait des problèmes dans le mode carrière.

En attendant que le patchnote complet de cette mise à jour 2.00 soit rendu public, les développeurs concluent en précisant que nous pouvons également nous attendre à des modifications visuelles et à une surprise spéciale. De plus, cette update n'est que la première étape et un suivi régulier du jeu sera opéré par le studio pour répondre à chaque remarque des joueurs.

