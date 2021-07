DIRT 5 : 2 circuits et 4 voitures inédites avec le Super Size Content Pack et la mise à jour 5.00

Codemasters avait prévu de faire évoluer son DIRT 5 dans les mois suivant sa sortie et il tient son calendrier. Après une Red Bull Revolution Update en mai, il est temps d'accueillir une nouvelle extension payante, accompagnée d'une mise à jour gratuite numérotée 5.00, qui arriveront toutes deux ce 20 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.

Le DLC Super Size Content Pack comprend 4 véhicules inédits que sont la Bentley Continental GT Ice Race Car en catégorie GT, l'Armada Rock Racer de classe Rock Bouncer, la Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept en Cross Raid et la Rezvani Tank en Pre-Runner. Il débloque sinon 27 évènements en Carrière et les sponsors exclusifs Toblerone et Power Maxed ainsi que leurs défis et récompenses associés.

Du côté des nouveautés gratuites, la Parts Unknown Playgrounds Update ajoute une vingtaine d'objets inspirés par la science-fiction pour l'éditeur de niveaux, des défis hebdomadaires en Playgrounds avec des bonus à décrocher, les circuits originaux São Conrado et Rio Seafront au Brésil, des livrées inspirées de vrais bolides pour les BMW M2 Competition, Citroen C3 R5, Fiat Abarth 124 Rally, Porsche 911 RGT et Porsche Cayenne Transsyberia, et un équilibrage technique. Enfin, sur PS5, l'audio 3D ainsi que le retour haptique et l'utilisation des gâchettes adaptatives de la DualSense seront améliorés, comme l'explique Chris Groves sur le PlayStation Blog.

Retour haptique et gâchettes adaptatives de la manette DualSense pour DIRT 5 Cerise sur le gâteau : les joueurs de PS5 pourront être plus connectés que jamais à DIRT 5 grâce à cette mise à jour, car nous avons pleinement exploité le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense. Ces améliorations permettent à DIRT 5 de vous offrir un meilleur retour à chaque événement. Profitez des changements de tractions selon les surfaces, sentez le frein vibrer entre vos mains lorsque vous ralentissez, retrouvez le bruit sourd du changement de vitesse et découvrez les limites de l’adhérence lors de vos virages et de vos accélérations. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives aideront les pilotes de DIRT 5 à prendre les bonnes décisions et à maintenir le contrôle de leur véhicule grâce aux multiples informations que la manette DualSense envoie à leurs doigts. C’est une sensation de course fantastique : il faut y jouer pour le croire. Audio 3D de la manette DualSense dans DIRT 5 sur PlayStation 5 Nous avons affiné notre utilisation des capacités d’audio 3D. Vous pouvez donc brancher n’importe quel casque-micro à votre manette DualSense de PS5 pour renforcer l’expérience immersive lorsque vous jouez à DIRT 5. Grâce à notre gamme audio dynamique, vous pourrez entendre le doux rugissement des autres voitures présentes dans la course, les voix provenant des haut-parleurs aux bords de la piste et les encouragements des spectateurs qui augmentent et diminuent à mesure que vous les dépassez. Nous avons eu le sens du détail pour l’audio de DIRT 5. L’audio 3D de la manette DualSense crée un vrai paysage sonore qui sublime l’expérience du jeu dans son ensemble. Nous avons affiné notre utilisation des capacités d’audio 3D. Vous pouvez donc brancher n’importe quel casque-micro à votre manette DualSense de PS5 pour renforcer l’expérience immersive lorsque vous jouez à DIRT 5. Grâce à notre gamme audio dynamique, vous pourrez entendre le doux rugissement des autres voitures présentes dans la course, les voix provenant des haut-parleurs aux bords de la piste et les encouragements des spectateurs qui augmentent et diminuent à mesure que vous les dépassez. Nous avons eu le sens du détail pour l’audio de DIRT 5. L’audio 3D de la manette DualSense crée un vrai paysage sonore qui sublime l’expérience du jeu dans son ensemble.

Pour les retardataires, DIRT 5 est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.