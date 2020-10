DIRT 5 : Codemasters diffuse un trailer qui met l’Italie à l’honneur

C’est sur les routes sinueuses de l’Italie que DIRT 5 a décidé de poser ses bagages ce coup-ci. Codemasters nous promet des circuits particulièrement techniques taillés pour des engins agiles et compacts. Cela tombe bien, puisque ce sont exactement les caractéristiques des véhicules officiels du Championnat du monde de Rallycross que vous pouvez retrouver dans le jeu.

La vidéo qui est à l’honneur aujourd’hui fait quant à elle la part belle aux paysages italiens, en particulier le Ponti di Vara mentionné par le directeur du développement, Robert Karp. L’infrastructure sert ici de terrain de jeu aux pilotes qui pourront circuler en dessous au cours d’un circuit pour le moins complexe.

DIRT 5 est prévu pour le 6 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Il sera également disponible sur Xbox Series et PlayStation 5 une fois les machines sur le marché. Le titre bénéficiera par ailleurs de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à jour identique sur PlayStation 5.

DIRT 5 Limited Edition sur PS4 est disponible en précommande sur Amazon à 69,99 €.