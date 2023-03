Gran Turismo 7 : la sortie de la mise à jour 1.31 imminente, du 120 fps, des variantes du Nürburgring et 5 voitures au programme

Kazunori Yamauchi avait commencé à nous titiller sur le contenu de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 dès la semaine dernière. Ce patch 1.31 sera déployé ce jeudi 30 mars et ce qu'il amènera a déjà été officialisé en images et en vidéo. Attendez-vous donc à retrouver les Audi RS 5 Turbo DTM '19, Mazda3 X Burgundy Selection '19, Porsche 959 '87, Porsche Carrera GTS (904) '64 et Toyota Alphard Executive Lounge '18, des variantes Sprint et Endurance pour le Nürburgring, et un décor Fleurs de cerisier pour le mode Scapes.

Et, petite surprise confirmée par le PlayStation Blog, cette mise à jour sera aussi l'occasion de concrétiser un souhait de Polyphony Digital. Elle introduira en effet du 120 fps sur PS5, pour les écrans compatibles bien évidemment.

Gran Turismo 7 bénéficiera d'une mise à jour le 30 mars 2023. Voici une liste du contenu de la mise à jour 1.31 : 1. Cinq nouvelles voitures, parmi lesquelles des modèles Porsche historiques et un mini-van japonais populaire, seront ajoutées. Audi RS 5 Turbo DTM '19

Mazda3 X Burgundy Selection '19

Porsche 959 '87

Porsche Carrera GTS (904) '64

Toyota Alphard Executive Lounge '18 2. Deux nouveaux tracés pour le circuit de Nürburgring seront ajoutés. Nürburgring Endurance Longueur totale : 23 864 m, Dénivelé : 300 m, Nombre de virages : 85, Ligne droite la plus longue : 2 135 m Ajout de deux nouveaux tracés pour le circuit allemand Nürburgring. Le tracé Endurance combine les tracés Nordschleife et Grand Prix pour une longueur totale de 23 864 m. Ce tracé technique et exigeant fait un raccourci dans la section Grand Prix afin de revenir plus rapidement sur Nordschleife. Cette configuration est célèbre pour avoir été utilisée lors de courses comme les Nürburgring Endurance Series (NLS). Nürburgring Sprint Longueur totale : 3 629 m, Dénivelé : 33 m, Nombre de virages : 12, Ligne droite la plus longue : 620 m La configuration Sprint fait un raccourci au niveau du virage 4 du circuit Grand Prix pour donner un circuit de 3 629 m. Le côté compact de cette configuration la rend idéale pour des courses haletantes entre routières plus lentes que les sportives habituelles. 3. Fleurs de cerisier rejoindra prochainement Scapes. Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez à apprécier Gran Turismo 7 !

Gran Turismo 7 est disponible à partir de 61,49 € sur Amazon.fr.