Gran Turismo 7 : la mise à jour de mars et ses 5 nouvelles voitures teasées, leur identité déjà découverte ?

Après avoir accueilli une grosse mise à jour 1.29 pour son premier anniversaire et l'arrivée de la VR pour le PlayStation VR2, Gran Turismo 7 revient à des considérations plus classiques pour son prochain patch. Il sera déployé d'ici la fin du mois de mars et apportera au moins 5 voitures inédites, qu'a comme souvent teasées Kazunori Yamauchi sur les réseaux sociaux.

Les fans se sont encore empressés de tenter de deviner leur identité et ils ont déjà plusieurs pistes. Selon eux, nous pourrions ainsi débloquer la Toyota Alphard Elegance '18, la Porsche 904 GTS '64, la Porsche 959 '87, la Audio RS5 Turbo DTM '19 et la Mazda 3 '19 : une partie de la communauté semble s'accorder sur ces suppositions, mais il faudra attendre la révélation de Polyphony Digital pour s'assurer de leur exactitude.

