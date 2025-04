TEST Forza Horizon 5 : un coup de foudre mexicain sur PS5 ?

Le fameux compte Microsoft





Ça y est, nous y sommes, Forza Horizon 5 se gare enfin dans le garage de la PlayStation 5. Une arrivée inattendue pour un titre longtemps considéré comme un ambassadeur Xbox, et une sacrée claque visuelle pour tous ceux qui n’avaient jamais goûté aux plaisirs motorisés version Playground Games. Plus qu’un simple jeu de course, c’est une ode à la liberté mécanique, où chaque virage, chaque horizon et chaque coup d’accélérateur transpirent le fun. Des tonnes de véhicules, un monde ouvert foisonnant, des événements en pagaille et une mise en scène léchée digne d’un blockbuster... Tout est réuni pour transformer la moindre balade en expérience excitante. Ce portage sur la belle de Sony valait-il l’attente ? Parlons-en dans ce test.

Le cross-save se prend une vilaine crevaison...

Avant même de sentir le bitume sous les roues, il faudra tout de même passer par une petite étape agaçante, à savoir l’association obligatoire avec un compte Microsoft. Rien de bien méchant, juste un peu assommant, il suffit juste de passer par un QR code à scanner avec son téléphone. Une formalité vite expédiée, qui ouvre surtout la porte au crossplay avec les joueurs Xbox et PC. Une idée brillante pour réunir toute une communauté autour d’une même production. Il devient possible d’inviter des amis jouant sur Xbox ou PC en toute simplicité.

Nous voilà propulsés dans une grande fête automobile sans frontière, où les lignes entre les plateformes s’effacent au profit du plaisir partagé. Courses effrénées, défis multijoueur et exploration libre deviennent des terrains de jeu communs, peu importe l’écosystème choisi, et ça, c’est un vrai bonheur. Et si jamais l’idée de croiser des joueurs venus d’ailleurs ne vous enchante pas, il est possible de désactiver cette fonctionnalité, bien planquée dans les menus. Bref, une ouverture bienvenue, qui donne au jeu des airs de grande réunion de famille… moteur allumé.

En liant notre compte Microsoft, nous pensions récupérer notre sauvegarde (car oui, nous avions achevé le titre sur PC). Alors ? Eh bien le cross-save se prend une vilaine crevaison... Entendez pas là qu’il est tout simplement impossible de récupérer sa progression depuis une version PC ou Xbox pour la transférer sur PS5. Dommage, surtout pour celles et ceux qui avaient déjà arpenté les routes mexicaines sur une autre machine. Alors oui, c’était déjà le cas entre Xbox et PC, mais nous espérions franchement que l’arrivée du jeu sur PlayStation serait l’occasion de combler ce fossé. En l’état, il faut repartir de zéro sur PS5, ce qui risque d’en frustrer plus d’un, surtout après avoir déjà collectionné des dizaines d’heures et de bolides ailleurs.

Notation Verdict 18 20