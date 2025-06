Street Fighter 6 : des colosses débarquent dans le Year 3 Character Pass, showtime !

Capcom continue d’étoffer le casting de Street Fighter 6 avec l’annonce officielle du Year 3 Character Pass, qui verra le retour de quatre visages bien connus des aficionados. Ne tournons pas autour du pot, Sagat, C. Viper, Alex et Ingrid rejoindront le roster en tant que personnages jouables via ce nouveau pack de DLC, fraîchement dévoilé lors du Summer Game Fest 2025. Un programme étalé sur plusieurs mois, avec de quoi garder la hype bien vivante jusqu’au printemps 2026.

Voici le calendrier des ces combattants qui monteront sur le ring. Sagat viendra rugir cet été, prêt à balancer ses Tiger Uppercuts à tout-va. C. Viper débarquera à l’automne avec ses gadgets high-tech et son style agressif. Ensuite, place à Alex, le catcheur de Street Fighter III, au début du printemps 2026, suivi de Ingrid, la combattante mystique tout droit sortie de Capcom Fighting Evolution, un peu plus tard durant le printemps. Quatre profils très différents pour diversifier les affrontements et raviver les débats entre vétérans et nouveaux joueurs.

Pour mémoire, Street Fighter 6 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, et PC. Avec ce casting aux petits oignons et un suivi exemplaire, Capcom prouve une nouvelle fois qu’il maîtrise son art, à savoir faire vibrer les fans de versus fighting génération après génération...

