TEST Street Fighter 6 : le Hadoken est dans la poche, merci la ROG Ally Z1 Extreme

Street Fighter 6 est disponible depuis quelques mots sur consoles et PC. Si vous n’avez pas suivi les annonces entourant la Switch 2, ce fameux jeu de combat s’invitera sur la belle de Nintendo. En attendant la venue de ce nouveau joujou technologique, nous avons testé ce mastodonte du versus fighting sur la ROG Ally Z1 Extreme. L’idée de sortir un Shoryuken dans le train ou de se faire un Chun-Li vs Juri en terrasse nous faisait clairement saliver. Alors, prêt à sortir les combos... ou à ranger la console devant les ralentissements ? Il est temps de vous livrer nos impressions.

Une fois les bons réglages trouvés, la baston tient dans la poche.

Comme toujours nous avons été curieux, et nous avons mis les paramètres visuels à fond les ballons. C’est-à-dire ? En Ultra / Élevé, en 1080p, histoire de voir jusqu’où la bête pouvait aller. Verdict ? Une image somptueuse, des effets dans tous les sens... et 30 fps à peine durant les combats ; oui, ça pique. Autant dire que dans un jeu de baston, où chaque frame compte, c’est une punition, un calvaire ! Pas de lag, certes, mais une lourdeur perceptible à chaque déplacement, chaque coup... Pas question de monter en classé avec ça.

Deuxième tentative, avec des graphismes revus à la baisse, au plus bas possible. Passage donc au 720p, paramètres en qualité standard. Oui, les 60 fps sont là durant les combats, et ça se sent. Les coups sortent nickel, les timings sont respectés, la fluidité est bien au rendez-vous. Mais visuellement, ce n’est vraiment pas terrible : image floue, effets absents, textures ternes... ça nous fait penser à un vieux jeu PS3 qui a été remasterisé. Dans le mode Histoire, les balades tournent à 50 fps, et les affrontements oscillent entre 50 et 60 fps. C’est jouable, mais sans charme.

Nous avons fini par trouver l’équilibre idéal (du moins pour nous), à savoir :

900p ;

V-Sync désactivée ;

Tous les paramètres visuels en Élevé.

Et voilà, là, ça respire. En versus, le jeu tourne à 60 fps constants, sans chute, sans ralentissement, avec des effets qui claquent, des arènes vivantes, et des personnages au top de leur forme. Le rendu est net, détaillé, et surtout, le gameplay est impeccable. Dans le mode Histoire « World Tour », les escapades tombent à 40 fps, mais les combats restent plus ou moins « solides » à 50-60 fps, ce qui permet de garder la main sans frustration. Une expérience plus que correcte pour une console portable, surtout en pensant qu’on tient un Street Fighter next-gen dans la main.

Oui, il faut oublier le 1080p Ultra et faire quelques concessions, mais une fois les bons réglages trouvés, la baston tient dans la poche. Vous l’aurez donc compris, Street Fighter 6 ne se laisse pas apprivoiser facilement sur la ROG Ally Z1 Extreme, mais avec un peu de réglages, le résultat en 900p est franchement convaincant. Les combats sont fluides, visuellement plaisants, et le jeu garde sa patate, même en mode nomade. Certes, les balades dans le mode World Tour sont un peu moins à la fête, mais l’essentiel est là, à savoir que le versus est solide, et que les sensations sont intactes. Un petit bonheur !

