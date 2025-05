Capcom continue son impressionnante croissance et fait le point sur les millions de ventes de ses jeux

C'est au tour de Capcom de dévoiler ses résultats trimestriels et faire le point sur son année fiscale 2025. Ses actionnaires peuvent se frotter les mains puisque pour la douzième année consécutive ses résultats d'exploitation sont en hausse, dont les dix dernières durant lesquelles ils ont été supérieurs de 10 %. Son chiffre d'affaires consolidé est le plus haut de son histoire avec des revenus et profits en augmentation dans tous ses segments. Évidemment, l'objectif est de continuer ainsi pour son année 2026 (du 1er avril 2025 au 31 mars 2026). La sortie de Monster Hunter Wilds n'est évidemment pas étrangère à cette situation, lui qui s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires en un mois, en plus du large catalogue de jeux déjà parus (248), le cas de Resident Evil 4 étant mis en avant puisqu'il a récemment dépassé les 10 millions de copies écoulées. Le support du PC et un marketing plus important sont évoqués comme des facteurs d'expansion avec 227 pays dans lesquels des ventes sont réalisées. Sur l'année 2025 (1er avril 2024 au 31 mars 2025), ce sont 51,87 millions de copies de jeux qui ont ainsi trouvé preneur.

Au programme, la sortie de Capcom Fighting Collection 2 ce vendredi, du remaster d'Onimusha 2: Samurai's Destiny la semaine prochaine, de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition et Kunitsu-Gami: Path of the Goddess au lancement de la Switch 2, ainsi que d'autres projets actuellement en développement. Nous connaissons déjà l'existence d'Onimusha: Way of the Sword, prévu pour 2026 sans plus de précision, à voir s'il rentre dans les plans pour l'année fiscale en cours. Compte tenu de ses prévisions, il faut s'attendre à une grosse sortie d'une licence populaire, au biohasard Resident Evil.

Dans ses autres domaines, 10 nouvelles ouvertures de boutiques arcade sont prévues pour un total de 63, de même que le lancement de trois machines à sous (pachislot) inédites, dont Devil May Cry 5 Stylish Tribe.

Du côté de ses licences phares, un point a été fait sur les volumes totaux écoulés :

Resident Evil - 170 millions (dernier jeu : Resident Evil 4 en mars 2023) ;

(dernier jeu : en mars 2023) ; Monster Hunter - 120 millions (dernier jeu : Monster Hunter Wilds en février 2025) ;

(dernier jeu : en février 2025) ; Street Fighter - 56 millions (dernier jeu : Street Fighter 6 en juin 2023) ;

(dernier jeu : en juin 2023) ; Mega Man - 43 millions (dernier jeu : Mega Man X DiVE Offline en septembre 2023) ;

(dernier jeu : en septembre 2023) ; Devil May Cry - 33 millions (dernier jeu : Devil May Cry 5 Special Edition en novembre 2020) ;

(dernier jeu : Devil May Cry 5 Special Edition en novembre 2020) ; Dead Rising - 18 millions ;

; Ace Attorney - 13 millions ;

; Dragon's Dogma - 13 millions ;

; Marvel vs. Capcom - 12 millions ;

; Onimusha - 8,7 millions ;

; Okami - 4,6 millions.

Des chiffres de vente actualisés d'une dizaine de ses titres ont également été dévoilés :

Monster Hunter Wilds - 10,108 millions ;

; Monster Hunter: World - 28,51 millions (3,186 millions sur l'année) ;

(3,186 millions sur l'année) ; Resident Evil 4 - 9,915 millions (2,734 millions sur l'année) ;

(2,734 millions sur l'année) ; Monster Hunter World: Iceborne - 15,209 millions (dont la Master Edition) (2,608 millions sur l'année) ;

(dont la Master Edition) (2,608 millions sur l'année) ; Monster Hunter Rise - 17,175 millions (2,44 millions sur l'année) ;

(2,44 millions sur l'année) ; Monster Hunter Rise: Sunbreak - 9,876 millions (2,129 millions sur l'année) ;

(2,129 millions sur l'année) ; Resident Evil Village - 11,305 millions (1,502 millions sur l'année) ;

(1,502 millions sur l'année) ; Resident Evil 2 - 15,409 millions (1,436 millions sur l'année) ;

(1,436 millions sur l'année) ; Resident Evil 7: Biohazard - 14,789 millions (1,394 millions sur l'année) ;

(1,394 millions sur l'année) ; Street Fighter 6 - 4,674 millions (1,368 millions sur l'année) ;

(1,368 millions sur l'année) ; Devil May Cry 5 - 9,133 millions (1,231 millions sur l'année) ;

(1,231 millions sur l'année) ; Resident Evil 3 - 9,905 millions (1,133 millions sur l'année) ;

(1,133 millions sur l'année) ; Dragon's Dogma 2 - 3,701 (1,078 millions sur l'année).

Capcom se porte donc très bien, ce qui à l'heure actuelle est une bonne chose quand tant de studios et d'éditeurs licencient à tour de bras.

Si MH Wilds vous intéresse, il est actuellement vendu 54,90 € sur Amazon.

Lire aussi : Capcom : un point sur les Platinum Titles, un gros palier franchi pour Resident Evil 2 Remake