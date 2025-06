Resident Evil Requiem : des images et des infos en fuite !

Grand final du Summer Game Fest Live 2025, Resident Evil Requiem a été officialisé par Capcom la semaine dernière. Le survival-horror nous emmènera de nouveau à Raccoon City et dans son commissariat, aux côtés de Grace Ashcroft. Les fans élaborent un tas de théories à partir de la première bande-annonce, RE9 se laissera approcher à la gamescom 2025 cet été, mais nous avons dès aujourd'hui de nouvelles informations.

Visiblement, quelques journalistes de la presse spécialisée ont pu découvrir une démo de Resident Evil Requiem, l'embargo n'a pas encore été levé mais XboxEra a publié son avis en avance, dévoilant des informations inédites, relayées par kathyanhy sur X/Twitter. La démo non jouable durait apparemment 30 minutes et montrait Grace évoluer dans un lieu inconnu en ouvrant des portes et en allumant des lumières, avant de se faire mordre par un monstre et de soigner avec... une seringue. Eh oui, pas de spray ou d'herbe ici, mais une seringue, comme dans les Silent Hill. Reste à savoir si ce changement sera ponctuel ou présent dans tout le jeu.

La démo débutait avec une caméra à la première personne, déjà utilisée dans Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil Village, avant de passer à la troisième personne. D'après le journaliste, le joueur pourrait choisir entre la vue subjective (FPS) ou objective (TPS) à tout moment dans le jeu. Une grosse nouveauté qui change de nombreuses choses lorsqu'il s'agit de mettre en scène l'horreur, même si cela avait été tenté dans la Winters' Expansion de RE8.

Enfin, Capcom aurait teasé aux testeurs de la démo la présence d'un second personnage jouable, bien connu des fans et plus lourdement armé que Grace. À en croire les leaks relayées par AestheticGamer aka Dusk Golem ces derniers mois, il devrait s'agir de Leon S. Kennedy.

En toute logique, les aperçus complets devraient être en ligne dans les prochaines heures ou les jours à venir. En attendant, nous avons également de nouvelles images à découvrir. La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Resident Evil Village Gold Edition à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.