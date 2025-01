Capcom Spotlight + Monster Hunter Wilds Showcase : une double présentation avec du lourd pour bien commencer février !

Ces dernières années, Capcom a multiplié les types de présentations pour nous donner des nouvelles de ses jeux. Ainsi, en mars 2023, un Capcom Spotlight avait vu le jour, tandis qu'un Monster Hunter Wilds Showcase a lui été diffusé en octobre, y dévoilant notamment une cinquième bande-annonce enflammée pour le jeu évènement de ce début 2025. Eh bien, l'éditeur va remettre le couvert d'ici quelques jours avec un programme mélangeant les deux, qui vaudra forcément le détour compte tenu des productions qui y sont d'ores et déjà annoncées.

Ce Capcom Spotlight + Monster Hunter Wilds Showcase sera diffusé la semaine prochaine, le mardi 4 février 2025 à 23h00 et durera 35 minutes. Dans un premier temps, il délivrera de nouvelles informations concernant à minima trois jeux en particulier, dont Onimusha: Way of the Sword ! Oui, le nouvel épisode de la licence officialisé durant les derniers Game Awards va déjà se remontrer, bien que sa sortie ne soit prévue que pour 2026. Les amateurs de baston pourront quant à eux compter sur la compilation Capcom Fighting Collection 2, qui devrait donc être datée à cette occasion, mais aussi MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics. Oui, elle est déjà parue, sauf qu'une version Xbox One a été promise pour cette année. Là encore, à moins d'une surprise, nous devrions simplement avoir des détails sur son lancement.

Enfin, c'est donc Monster Hunter Wilds qui volera la vedette, avec la présence du producteur Ryozo Tsujimoto qui viendra notamment reparler de la deuxième bêta ouverte et dévoilera un trailer inédit. Cette partie durera sans doute un bon moment, mais à la vue de la durée annoncée, il ne serait pas si fou d'imaginer d'autres surprises. Oui, nous espérons toujours avoir des nouvelles de Pragmata, qui est tombé dans l'oubli depuis son report de juin 2023... La comparaison avec Deep Down va finir par lui coller à la peau.

Vous pourrez évidemment suivre tout cela via cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible.

