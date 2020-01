Monster Hunter: World plus que jamais le jeu le plus vendu de Capcom grâce aux ventes d'Iceborne

En quelques semaines seulement, Monster Hunter: World s'était écoulé à plus de 7,5 millions d'exemplaires, devenant déjà le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom. Depuis, entre le portage PC, l'arrivée de l'extension Iceborne sur consoles et la sortie récente de celle-ci sur ordinateurs personnels, les chiffres n'ont cessé de grimper.



Au dernier décompte, Monster Hunter: World en était déjà à 14 millions de copies vendues, et 2,5 millions de DLC écoulés. Capcom vient de faire le point sur les chiffres en date du 2 janvier 2020, forcément très heureux de continuer à les voir grimper et réaliser des records pour la société. Ainsi, ce sont désormais 15 millions de Monster Hunter: World qui ont été distribués, un nombre sans précédent dans l'histoire de Capcom. Ce regain de popularité est lié à l'arrivée d'Iceborne, qui en est lui à 4 millions d'unités distribuées.



Au total, la saga Monster Hunter en est désormais à 61 millions d'exemplaires sortis des usines de Capcom, faisant de la licence l'une des plus fortes de l'industrie. L'éditeur avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres DLC pour Monster Hunter: World après celui-ci, mais après un tel succès, reverra-t-il sa copie, ou se tournera-t-il déjà vers une suite ? Affaire à suivre.