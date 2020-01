Monster Hunter World: Iceborne est disponible sur PC, une courte vidéo emplie de gros monstres et des bonus pour fêter le lancement

Alors que les joueurs PS4 et Xbox One peuvent profiter depuis le mois de septembre de l'extension Iceborne de Monster Hunter: World, ceux sur PC (Steam) étaient jusqu'à présent dans l'attente de ce contenu, jusqu'à aujourd'hui.

Eh oui, nous sommes le 9 janvier, Monster Hunter World: Iceborne est donc disponible sur toutes les plateformes à présent, alors Capcom a tout naturellement diffusé une courte bande-annonce mettant en scène les redoutables créatures ayant fait leur apparition avec ce DLC massif. Le contenu étant identique à celui sur consoles, il est nécessaire de posséder le jeu de base et d'avoir achevé la quête principale pour accéder à la région de Givre Éternel. Là encore, vous avez le choix entre l'édition standard et la numérique Deluxe contenant en plus un pack cosmétique, ou vous pouvez vous procurer la Master Edition contenant Monster Hunter: World et l'extension Iceborne.

Les avantages de la version PC restent eux inchangés, à savoir de meilleures résolutions de textures et tout un tas de paramètres graphiques ajustables, le support de DirectX 12, de l'upscaling et une optimisation pour FidelityFX CAS. Les commandes ont elles un poil été remaniées pour le combo clavier et souris afin de mieux s'adapter aux nouveautés de gameplay.

Enfin, pour fêter la sortie de ce contenu, tous les joueurs vont recevoir un pack d'objets en se connectant avant le 5 février, ainsi qu'un deuxième seulement pour les possesseurs d'Iceborne. Et pour contenter les joueurs sur la durée, le contenu additionnel déjà ajouté sur PS4 et Xbox One va arriver progressivement sur PC, avec le Rajang dès février pour commencer, le but étant de proposer à terme des mises à jour le même jour pour tous. Davantage de détails seront donnés le 19 janvier, sans doute au cours d'un livestream.