Street Fighter 6 : Crimson Viper déchaîne les éléments avant son arrivée imminente, une curieuse collaboration annoncée

La bande-annonce de gameplay de C. Viper





Dans le cadre du Year 3 Character Pass de Street Fighter 6, les joueurs ont déjà pu découvrir le colossal Sagat et ses techniques de muay-thaï en août dernier. Juste avant sa sortie, Capcom avait diffusé un teaser pour la combattante qui lui succédera, la belle et redoutable Crimson Viper, ou devrions-nous dire Grace Hill ? En effet, c'est sous ce faux nom qu'elle a infiltré SiRN Holdings en tant que directrice de la division R&D afin d'éliminer ce qu'il reste de Shadaloo. Le nouveau trailer diffusé lors du Capcom Online Program en amont du TGS 2025 a donc évidemment mis en avant ses compétences au combat. Entre jeux de jambes enflammés, coups de poing électriques et ondes de choc, les éléments sont clairement de son côté. Les fans de son apparence de Street Fighter IV avec sa longue natte seront ravis d'apprendre que son autre tenue sera bel et bien basée sur son ancien look. Quant à sa date de sortie, elle est fixée au 15 octobre. Les joueurs pourront toutefois la prendre en mains lors du Tokyo Game Show cette semaine. De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante.

Une obscure collaboration





Alors qu'une collaboration avec Monster Hunter Wilds est toujours en cours jusqu'au 30 septembre et a été rappelée, proposant des couleurs EX pour Blanka, Akuma, Manon, Cammy et Ken comme vous pouvez le voir ci-dessous, c'est un partenariat plus étonnant qui a été annoncé.

En effet, à l'occasion du 30e anniversaire du visual novel Banshee's Last Cry de Chunsoft, paru initiallement sur Super Famicom le 25 novembre 1994, le Battle Hub va être décoré à partir du 15 octobre et les joueurs se connectant pourront récupérer des récompenses. Il y aura même un épisode gratuit pour le World Tour s'inspirant de ce jeu. Les Japonais y seront sans doute plus réceptifs, car difficile de trouver cela excitant...

Un costume 4 délirant





Plus intéressant, Zangief va bénéficier d'une tenue inédite le même jour le transformant en mecha, un style qu'il a déjà arboré par le passé. À en croire le concept art visible ci-dessus, c'est le SiRN qui en est cette fois à l'origine. Capcom, va également en profiter pour collaborer avec le groupe de metal Cavalera Conspiracy au travers d'une musique originale, mais pas plus d'informations n'ont été données pour le moment.

Actuellement, Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est vendu 53,99 € chez Gamesplanet. ou 52,72 € chez Cdiscount sur PS5.