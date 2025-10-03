Street Fighter 6 : le directeur du jeu « choqué » par cette décision de Capcom

Street Fighter 6 passionne des millions de joueurs, Capcom a présenté récemment Crimson Viper, une nouvelle combattante qui sera jouable dans quelques jours seulement. Mais le jeu de versus fighting vit également grâce à sa scène compétitive, nous avons rendez-vous en mars 2026 pour suivre les finales des Capcom Cup 12 et SFL World Championship.

Des finales à suivre en ligne... contre 35 €





À l'occasion du Tokyo Game Show 2025 la semaine dernière, Capcom a annoncé que ces finales seront à suivre en ligne... à condition de payer ! Eh oui, les fans devront débourser 4 000 yens (23 €) pour suivre chaque finale, où 6 000 yens (34,7 €) pour voir les deux évènements. Un choix commercial a fait réagir les fans, mais pas seulement.

Le directeur et le producteur du jeu « choqués »





Takayuki Nakayama, directeur de Street Fighter 6, a découvert ces tarifs comme tout le monde lors du TGS, en compagnie du producteur Shuhei Matsumoto. Les deux hommes ont été « choqués par la situation » et Takayuki Nakayama affirme être en discussion avec Capcom, reste à savoir si le studio japonais va revenir sur ce choix.

Au Japon, les lives payants sont assez courants, le public local est habitué, mais ce n'est pas le cas en Occident et nombreux sont les fans de Street Fighter 6 en dehors de l'archipel à vouloir suivre ces finales en direct, sans payer.

