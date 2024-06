Street Fighter 6 : chaud devant, M. Bison est de retour avec quelques améliorations apportées au jeu

Plus tôt dans le mois, Capcom a présenté sa roadmap d'ajout de personnages pour la deuxième année de Street Fighter 6, dont deux invités de prestige en provenance de la licence Fatal Fury de SNK. Alors même qu'Akuma a été ajouté il y a seulement un mois, c'est M. Bison qui a alors été daté à ce mercredi 26 juin, dévoilant alors son gameplay et sa nouvelle apparence. Il est donc désormais disponible et l'éditeur a partagé une bande-annonce à cette occasion, qui présente toutes les nouveautés du moment, qui ne se limitent pas à ce vilain revenu d'entre les morts. Pour l'obtenir, vous devez toutefois vous procurer le Year 2 Character Pass vendu 29,99 € ou sa version Ultimate à 49,99 €, puisque contrairement à d'autres jeux de combat les personnages ne sont pas vendus séparément...

Évidemment, de nouvelles missions ont été ajoutées au mode World Tour, puisqu'aussi méchant soit-il, M. Bison peut devenir notre maître. Dans le Battle Hub, de nouveaux éléments cosmétiques (emotes et tenues), coups et évènements sont présents en lien avec Shadaloo. Et bien sûr, le Fighting Ground permet de découvrir l'histoire de cette nouvelle version de M. Bison via l'Arcade. Dans la boutique, vous trouverez son costume 2 et les couleurs 3 à 10 pour le premier. En plus de ça, d'autres petites nouveautés sont au programme de la dernière mise à jour et vous pouvez retrouver un guide du gameplay de ce nouveau combattant ci-dessous.

Les joueurs peuvent désormais choisir de jouer des sons spécifiques des anciens titres Street Fighter lorsque les écrans de défi d'avant-match s'affichent.

Lors des rediffusions, les options de vitesse de lecture « 1.1x » et « 1.2x » sont désormais disponibles, ainsi qu'une option « Rewind Frame » (utilisable uniquement en cas de pause).

Lorsqu'un Critical Art peut être utilisé, la barre de santé du joueur clignote désormais.

Ajout d'un raccourci pour lancer le mode Entraînement dans le menu principal

En mode Versus, il est maintenant possible de modifier les « Paramètres du match » dans le menu Résultat du match pour réinitialiser le bilan des victoires et des défaites pour les matchs/tournois hors ligne.

