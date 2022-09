MAJ TGS 2022 : Valkyrie Elysium, une démo gratuite disponible sur PS4 et PS5 et une mise à jour de contenu post-lancement dévoilée

Dans le riche programme de Square Enix pour la fin d'année, il y a notamment Valkyrie Elysium, un nouvel Action-RPG de la licence Valkyrie Profile. À quelques jours de sa sortie, l'éditeur vient d'ailleurs permettre à tout le monde de voir ce qu'il a dans le ventre : une démo vient en effet d'être rendue disponible sur le PlayStation Store.

Vous pouvez ainsi télécharger cette version d'évaluation gratuitement pour tester le premier chapitre du jeu. Et bonne nouvelle, si vous décidez finalement d'acheter la version complète, vous pourrez importer votre progression pour ne pas avoir à refaire ce niveau introductif. Notez tout de même qu'il n'est possible que de poursuivre sa partie de la démo PS4 vers le jeu complet PS4, et idem pour la PS5.

Ainsi débute l’histoire d’une nouvelle Valkyrie... La version démo de VALKYRIE ELYSIUM, le nouveau volet de la franchise VALKYRIE, qui a débuté en 1999, avec la sortie de VALKYRIE PROFILE.

La version démo vous permet de découvrir le premier chapitre du jeu. *Veuillez noter que cette version démo contient une partie du jeu tirée de la version commerciale du jeu.

*Les données de sauvegarde de la version démo peuvent être transférées vers la version commerciale du jeu.

Veuillez cependant noter que les données de sauvegarde de la version démo ne peuvent pas être transférées entre des consoles PS4 et PS5.

*Certains éléments peuvent être bridés dans la version démo.

Vous avez encore 2 semaines pour vous faire un avis avant le lancement : la date de sortie de Valkyrie Elysium est prévue pour le 29 septembre sur PS4, PS5, et seulement pour le 11 novembre sur PC via Steam. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : le stream de Square Enix au Tokyo Game Show 2022 a révélé aujourd'hui qu'une mise à jour de contenu gratuite sortirait début novembre 2022 sur PlayStation 4 et 5. Elle apportera un mode Hilde's Vengeance permettant de jouer avec le personnage de Hilde, la Seraphic Gate pour des combats chronométrés optionnels, et des difficultés Très Difficile et Valyrie. Ces nouveautés seront présentes dans la version PC dès sa sortie.

