Valkyrie Elysium : excitante bande-annonce, dates de sortie et portage de Valkyrie Profile: Lenneth

Le catalogue de licences de Square Enix est des plus prolifiques, l'éditeur étant un habitué des Nintendo Direct et PlayStation State of Play où il nous sort des projets inédits à tour de bras. Et justement, plus tôt cette année, c'est au travers de ce dernier format qu'il a révélé Valkyrie Elysium, un nouvel épisode de la licence Valkyrie Profile qui sera finalement un spin-off, comme l'avait déclaré après-coup Masaki Norimoto, le plaçant donc aux côtés de Valkyrie Anatomia: The Origin. D'ailleurs, il n'est pas développé par tri-Ace, qui est bien occupé sur Star Ocean: The Divine Force, mais par Soleil, à qui nous devons par exemple Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Si vous attendiez d'en découvrir plus à son sujet, bonne nouvelle, un trailer est en approche.

Bande-annonce en anglais

Square Enix va donc diffuser cette nuit à 2h00 une nouvelle bande-annonce de Valkyrie Elysium, qui sera visible ci-dessus. Si son contenu reste inconnu pour le moment, nous devrions à priori être fixés concernant sa date de sortie. Nous ne jouons pas les Madame Irma ici, car cette information est déjà connue, merci la fuite en provenance directe du PlayStation Store ! Comme rapporté par Wario64, screenshot à l'appui (la fiche a évidemment été actualisée depuis), Valkyrie Elysium devrait donc paraître le 29 septembre prochain sur PS5, PS4 et sans doute aussi sur PC.

Oui, c'est une semaine seulement après The DioField Chronicle, qui a été daté ce week-end. L'éditeur sera donc très agressif en cette fin d'année, Star Ocean: The Divine Force sortant le mois suivant, de même que Forspoken s'il ne subit pas un autre report.

Bande-annonce en japonais

Mise à jour : la date de sortie a bien été confirmée pour le 29 septembre prochain sur PS5 et PS4, mais les joueurs PC devront patienter jusqu'au 11 novembre. Vous noterez une certaine évolution graphique par rapport au premier trailer et, surtout, un gameplay qui semble bien dynamique à souhait. Le jeu sera vendu 69,99 € sur le PlayStation Store dans son édition standard numérique, avec une édition Deluxe numérique coûtant 84,99 € incluant l'équipement de Valkyrie « Svartaljr, l'épée de la déesse des Enfers » et une version numérique en anglais de Valkyrie Profile: Lenneth, un portage de la version PSP qui sera également vendu séparément !

Au Japon, où des éditions physiques sont prévues, un collector exclusif à la boutique en ligne de Square Enix inclura le jeu en boîte, un code pour Valkyrie Profile: Lenneth, un artbook, le script en japonais de Valkyrie Elysium, une mini OST et deux illustrations en acrylique de Valkyrie et la mystérieuse femme en armure noire qui lui fait face.

Le nouveau titre de la franchise Valkyrie est enfin arrivé ! Cet action-RPG incorpore les systèmes Einherjar et de combo emblématiques de la franchise pour proposer des combats tridimensionnels à grande vitesse. Le style original du jeu peint à merveille ce monde qui s'effondre à l'approche de Ragnarok, et Motoi Sakuraba, habitué de la franchise, revient pour offrir au jeu une bande originale inoubliable. Histoire Il y a fort longtemps...

Ragnarok, l’apocalypse, mena le monde au bord de la destruction.

Odin, dieu suprême contrôlant toute chose, puisa dans ses dernières forces afin de créer un apôtre du salut à qui il confia le sort du monde. Action-RPG à grande vitesse Propulsez-vous sans effort sur le champ de bataille et effectuez des actions à toute vitesse grâce au nouveau système d'enchaînement d'âmes. Tirez parti du vaste arsenal de capacités et compétences de la Valkyrie pour asséner des combos dévastateurs. Einherjar Invoquez des Einherjar, de puissants esprits guerriers choisis par la Valkyrie, pour vous prêter main-forte ! L'invocation d'Einherjar confère des bonus élémentaires à la Valkyrie, vous donnant ainsi un avantage tactique. Combos & Arts divins La jauge des arts se remplit lorsque vous infligez des attaques en continu et effectuez des combos. Videz la jauge des arts pour que la Valkyrie utilise de puissantes techniques spéciales appelées « arts divins ». Améliorations et personnalisation Améliorez vos armes, vos compétences, et vos combos Einherjar/arts divins pour personnaliser votre style de jeu.

Quelques détails supplémentaires concernant les personnages et le système d'Einherjar ont aussi été dévoilés.

Personnages

Valkyrie (Akari Kitō) - La protagoniste. Elle a reçu comme mission de sauver le monde par Odin et est chargée de purifier les âmes du monde terrestre.

- La protagoniste. Elle a reçu comme mission de sauver le monde par Odin et est chargée de purifier les âmes du monde terrestre. Odin (Kenjiro Tsuda) - Le Père de toute chose qui dirige tout. Après avoir été blessé lors d'une bataille contre Fenrir, il est incapable de se déplacer seul.

- Le Père de toute chose qui dirige tout. Après avoir été blessé lors d'une bataille contre Fenrir, il est incapable de se déplacer seul. Fenrir (Ryūsei Nakao) - Une bête qui nourrit une haine intense et un désir de vengeance contre Odin, et tire les ficelles dans les coulisses pour tout lui prendre.

- Une bête qui nourrit une haine intense et un désir de vengeance contre Odin, et tire les ficelles dans les coulisses pour tout lui prendre. ??? - Une femme mystérieuse qui bloque le chemin de la Valkyrie à d'innombrables reprises. Elle porte une armure noire, mais ressemble à la Valkyrie...

Système de jeu Einherjar - Esprits qui servent la Valkyrie et jouent un rôle central dans l'histoire entre la Valkyrie et Fenrir. Au combat, ils se battent aux côtés de la Valkyrie et la soutiennent, aidant dans les combos et accordant des attributs lors des invocations. Maîtrisez l'utilisation d'Einherjar pour obtenir un avantage tactique au combat.

- Esprits qui servent la Valkyrie et jouent un rôle central dans l'histoire entre la Valkyrie et Fenrir. Au combat, ils se battent aux côtés de la Valkyrie et la soutiennent, aidant dans les combos et accordant des attributs lors des invocations. Maîtrisez l'utilisation d'Einherjar pour obtenir un avantage tactique au combat. Eygon (Tetsu Inada) - Un Einherjar qui se bat avec une grande épée. Avant sa mort, il était chevalier pour un certain pays.

- Un Einherjar qui se bat avec une grande épée. Avant sa mort, il était chevalier pour un certain pays.

Cypher (Akira Ishida) - Un Einherjar qui brandit un arc et deux épées. Un ancien marchand d'esclaves.

Pour terminer, vous pouvez retrouver de nombreux visuels inédits de Valkyrie Elysium et du portage de Valkyrie Profile: Lenneth en pages suivantes.