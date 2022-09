TGS 2022 : Wo Long: Fallen Dynasty, une démo temporaire annoncée sur PS5 et Xbox Series X et S, et un tutoriel vidéo pour apprendre les bases

En juin dernier, Koei Tecmo et Team Ninja ont dévoilé leur prochain jeu d'action inspiré des Souls et qui nous fera cette fois voyager en Chine, Wo Long: Fallen Dynasty. Nous l'avons revu fin août au détour d'une bande-annonce dévoilant son gameplay et l'éditeur nous avait alors fait part de sa présence logique à son line-up du Tokyo Game Show 2022. La présentation a eu lieu, à voir plus bas dans l'article, et nous a surtout appris qu'une démo du jeu va pouvoir être expérimentée en temps limité.

En effet, à compter de ce vendredi 16 septembre et jusqu'au lundi 26 septembre à 8h59, vous pouvez donc télécharger et découvrir le contenu de la démo de Wo Long: Fallen Dynasty, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S, qui inclut la création de notre personnage, de l'exploration verticale et met l'accent sur l'importance de la morale. En la complétant, vous recevrez un casque « Crouching Dragon » dans le jeu à sa sortie, qui est illustré en page suivante. Un sondage est également mis à disposition, et ce jusqu'au 2 octobre à 13h59 afin de donner votre ressenti sur l'expérience de jeu de cette version d'essai. En revanche, notez que vous devez être connectés au réseau Xbox ou au PSN pour jouer à la démo, ce qui ne devrait pas poser de souci puisqu'il faut bien l'être de base pour la télécharger. Les options multijoueurs de la démo ne nécessitent en revanche aucun abonnement payant.

Une vidéo faisant office de tutoriel peut être visionnée ci-dessous pour découvrir certains points du gameplay, malheureusement uniquement en japonais.

La présentation de Wo Long: Fallen Dynasty débute à 32:00

Wo Long: Fallen Dynasty est attendu au début de l'année 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Windows Store). Nioh Collection est sinon en vente sur Amazon au prix de 52,99 €.