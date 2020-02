Final Fantasy VII Remake : des DLC dans des barres chocolatées, non, ce n'est pas une INTOX ou INTOX

La marque de barre chocolatée Butterfinger a annoncé faire une campagne un peu à la Willy Wonka (Charlie et la chocolaterie). Or ici, pas de ticket d’or à trouver ni de visite d’usine à effectuer en guise de récompenses, mais plutôt des DLC concernant le remake de Final Fantasy VII seront à obtenir en achetant ses friandises. L’offre débutera le 3 mars et permettra donc aux clients qui achèteront des barres Butterfinger, Baby Ruth ou Crunch de faire l’acquisition d'un contenu supplémentaire en envoyant une photo de leurs codes-barres.

Les conditions ? Être aux États-Unis et acheter deux produits participants à la fois. Même si les barres sont disponibles à la vente plus tôt, il ne sera pas possible de réclamer de DLC avant la sortie du jeu sur PlayStation 4 le 10 avril. Notez que l'accord ne s'étendra pas en Europe, ce qui est logique : Butterfinger étant un produit typiquement américain. Le site web de Butterfinger tease quelques récompenses, comme le thème dynamique de Tifa Lockhart, sans pour autant nous en dire plus.

Pour information ce n’est pas la première fois que Square Enix s’associe à une marque alimentaire. Un des derniers exemples en date : Final Fantasy XV avec un DLC comportant une collaboration avec la célèbre marque de nouilles instantanées Cup Noodles.

Final Fantasy VII Remake proposera de nouveaux types d'invocation et de quêtes attrayantes... Rappelons que le titre sera une exclusivité PS4 pendant un an.

