Final Fantasy VII: Ever Crisis régale dans une toute nouvelle bande-annonce, sa bêta fermée reportée

L'univers Final Fantasy VII continue de s'épanouir avec notamment ce mardi le lancement de Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion (lire notre test), tandis que nous découvrirons l'hiver prochain FFVII Rebirth si tout va bien. Du côté des mobiles, même si The First Soldier va fermer ses portes en début d'année prochaine, il reste encore le projet Final Fantasy VII: Ever Crisis, dont nous n'avons pas réentendu parler depuis juin dernier... jusqu'à aujourd'hui. Une nouvelle bande-annonce vient ainsi d'être mise en ligne et Tetsuya Nomura a pris la parole sur Twitter pour nous le faire savoir.

La fameuse bêta fermée (CBT) qui devait avoir lieu avant la fin 2022 est donc reportée à l'été prochain, le but étant de rendre le jeu meilleur. Son lancement semble donc être bien lointain. Une nouvelle bande-annonce a elle été diffusée pour nous exciter, débutant avec le passage cinématique centré sur les membres du SOLDAT en lien avec The First Soldier. Évidemment, la vidéo met ensuite l'accent sur Crisis Core, nous montrant l'interface de sélection des évènements à revivre et du gameplay avec Zack, avant de passer à divers passages liés à FFVII. La fin met aussi indirectement en lumière le système de gacha avec des tenues alternatives et visiblement la possibilité de composer notre équipe sans tenir compte de la temporalité puisque Zack est ici accompagné d'Aerith et Red XIII. Enfin, c'est la version jeune de Sephiroth qui nous montre enfin son beau minois !

En attendant de pouvoir découvrir cette compilation à destination d'Android et iOS, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion est vendu sur Amazon au prix de 59,99 €.