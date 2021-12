Razer met en avant ses casques gaming sans fil BlackShark V2 Pro et Barracuda X

Razer n'aime pas les câbles, et cela tombe bien, les joueurs non plus. Depuis quelques années, les technologies sans fil ont évolué et proposent désormais des performances équivalentes aux périphériques filaires, le constructeur en profite donc pour nous rappeler qu'il dispose de plusieurs accessoires sans fil taillés pour le gaming.

Le BlackShark V2 Pro est sorti l'année dernière et est pensé pour l'eSport, avec des haut-parleurs Razer TriForce de 50 mm en titane, cette version Pro rajoutant une chambre supplémentaire pour un son encore plus précis et clair, compatible avec la spatialisation THX pour une immersion à 360°. Il embarque également un microphone SuperCardioïde HyperClear de 9,9 mm, toujours conçu par Razer, avec une isolation de voix améliorée et une meilleure réponse en basse fréquence. Le BlackShark V2 Pro est donc sans fil, le constructeur promet une autonomie de 24 heures et une portée de 12 m. Il ne pèse que 320 g et dispose de coussinets en FlowKnit fermés en similicuir doublé pour une isolation passive maximale.

L'autre casque wireless incontournable de Razer, c'est le Barracuda X, lancé cette année. Il dispose d'une connectique sans fil ou en USB-C compatible avec les ordinateurs et consoles, de haut-parleurs de 40 mm TriForce, de coussinets en FlowKnit, d'un microphone cardioïde HyperClear amovible et d'un son Surround 7.1. Il ne pèse que 250 g et Razer annonce une autonomie de 20 heures.

Les casques de Razer sont disponibles directement sur la boutique du constructeur, vous pouvez y retrouver le BlackShark V2 Pro en blanc, en noir ou la version Six Siege Special Edition à 199,99 € et le Barracuda X en noir, blanc Mercury ou rose Quartz à 99,99 €. Vous pouvez aussi acheter les produits Razer à la Fnac, chez Boulanger ou encore cdiscount.