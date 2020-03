One Piece: Pirate Warriors 4, Luffy et ses alliés se réunissent dans un spot TV pour l'arc Wano Kuni

Dernière ligne droite avant le lancement de One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco poursuit donc sa promotion à travers d'alléchantes vidéos. Après avoir pu découvrir du gameplay de Bartolomeo et appris que Eustass Kid sera jouable, place à un nouveau spot TV pour le dernier arc couvert par le jeu : Wano Kuni !

Contrairement aux autres aventures ayant déjà trouvé une conclusion dans le manga et l'anime, Wano Kuni est toujours en cours. C'est pourquoi le scénario du jeu d'Omega Force sera inédit pour cette partie, comme le prouve ces quelques extraits montrant la réunion des personnages alliés à Luffy et son équipage. Nous y retrouvons ainsi Trafalgar Law, Sabo, Bartolomeo, Carrot, Cavendish et même Kid, avec en menace bien posée les trois Empereurs que sont Kaidō, Big Mom et Barbe Noire. Reste à voir comment sera orienté le conflit, dont l'issue ne fait aucun doute.

Par ailleurs, le scan du Weekly Shonen Jump introduisant Kid circule sur la Toile, illustrant quelques-uns de ses coups.

Encore un peu de patience, la date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 est fixée au 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Voir aussi : One Piece: Pirate Warriors 4, un célèbre orchestre pour interpréter le thème principal du jeu en vidéo