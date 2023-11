One Piece: Pirate Warriors 4, un premier aperçu d'Uta et un excitant pack musical annoncé

À la surprise générale, Bandai Namco a annoncé l'été dernier de nouveaux contenus pour One Piece: Pirate Warriors 4 alors que nous le pensions mis au placard suite à l'ajout d'Oden Kozuki en décembre 2020. Ainsi, un Character Pass 2 est désormais disponible à l'achat, regroupant trois packs qui paraîtront au fil des mois, le DLC 4 « Pack Bataille d'Onigashima » étant sorti en septembre. De nouvelles versions de Luffy et Kaidō pouvant respectivement passer en Gear 5 et en forme hybride, ainsi que Yamato sont donc jouables dès à présent et un léger contenu scénarisé inédit a lui aussi été mis en vente pour l'occasion. Deux ombres pour les deux prochains packs avaient elles étaient montrées pour teaser les joueurs et la première ne laisser place à aucun doute sur l'identité du personnage concerné. C'est donc sans surprise qu'Uta vient d'être officialisée au travers d'une première bande-annonce teaser, nous montrant qu'elle pourra revêtir son armure créée en utilisant les pouvoirs de son Uta Uta no Mi lorsqu'elle chante I'm Invincible / Je suis la plus forte.

Si la délicieuse voix d'Ado et ses compositions pour le film vous ont plu, sachez qu'un pack va également être mis en vente pour accompagner la venue de la diva. Il sera donc possible de jouer tout en changeant la musique de fond en l'un des sept titres listés ci-dessous. Autant dire que pouvoir démolir des ennemis en Gear 5 tout en écoutant Tot Musica devrait en convaincre plus d'un de passer à la caisse.

One Piece Film RED Anime Song Pack New Genesis

I'm Invincible

Backlight

Fleeting Lullaby

Tot Musica

The World's Continuation

Where the Wind Blows

Au passage, une nouvelle bande-annonce générale pour le jeu a été mise en ligne à destination des joueurs de l'Archipel, où Uta apparaît également.

Si vous souhaitez vous procurer One Piece: Pirate Warriors 4, il est toujours vendu sur Amazon sur consoles et à partir de 33,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : CRITIQUE de One Piece Film RED : une masterclass musicale !