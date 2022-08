Switch : au tour de Nintendo de s'exprimer sur une possible hausse de prix

Non mais on croit rêver franchement…Nintendo qui n’a pas baissé d’un radis sa console depuis 2017(ou si peu), qui vient nous dire que 6 ans plus tard ils nous font une fleur en n’augmentant pas les tarifs…hey M’sieu Mario, on en parle des cours de revient de votre console qui ont du minimum être divisé par 2 en 6 ans ou bien…?!