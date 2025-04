Nintendo Switch Online : le dernier Fire Emblem de la Game Boy Advance débarque dans le Pack additionnel

Suite à l'annonce de l'arrivée des jeux GameCube dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel pour les possesseurs de Switch 2 à son lancement, le rythme des ajouts ne faiblit pas. Après l'arrivée de trois productions Mega Drive plus tôt dans le mois, c'est à nouveau la Game Boy Advance qui est à l'honneur. Nous avions pu (re)découvrir Wario Land 4 en février et c'est cette fois la licence Fire Emblem qui est à l'honneur. Sans surprise, puisque Fire Emblem: Rekka no Ken est disponible depuis juin 2023, c'est donc Fire Emblem: The Sacred Stones auquel il est possible de jouer dès à présent. Les fans sont d'ailleurs d'ores et déjà assurés d'avoir Fire Emblem: Path of Radiance à l'avenir sur la nouvelle console de Big N., de quoi patienter avant un inévitable épisode inédit.

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application. Notez que deux versions sont disponibles par chez nous, celles pour l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le paisible royaume de Renais a été attaqué par son allié, l'Empire Grado. Les héritiers du trône de Renais doivent maintenant libérer leurs terres et éclaircir le mystère de la trahison des Grado. Encensé par la critique, ce chapitre de la célèbre série de jeux de rôle stratégiques apporte une nouvelle histoire passionnante et de nombreuses fonctionnalités inédites. Dirigez vos armées, de l'habituel Chevalier pégase aux nouvelles unités comme le Chevalier mage, et combattez sur plus de 20 niveaux épiques remplis d'action, de sorcellerie et de combats à l'épée.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Amazon pour obtenir un code si besoin.

Lire aussi : Switch 2 : les premiers visuels de l'interface de la console dévoilés grâce au Nintendo Switch Online