Nintendo Switch Online : un Fire Emblem bientôt ajouté en Occident dans le Pack additionnel, avec un deuxième uniquement au Japon

Cela ne fait que quelques jours depuis que le Nintendo Switch Online a accueilli 4 jeux supplémentaires provenant de la Game Boy Color, de la NES et de la SNES, mais l'éditeur va remettre ça dès la semaine prochaine, comme il vient de l'annoncer cette nuit. Comme le mois dernier où nous avions eu droit à trois Mario, c'est la GBA qui sera à l'honneur avec l'un des titres promis dès l'annonce de l'ajout de cette console virtuelle au service : Fire Emblem. Évidemment, il faudra être abonné à l'offre avec le Pack additionnel pour en profiter.

Pour rappel, et pour les puristes, il s'agit du premier jeu de la licence a avoir été traduit en Occident, d'où le fait qu'il n'arbore pas son nom complet par chez nous. Fire Emblem: Rekka no Ken, ou The Blazing Blade comme il est également appelé, nous conte ainsi l'histoire de Lyn dans un premier temps, que vous avez pu découvrir ou retrouver dans Fire Emblem Engage, puis celle d'Eliwood et Hector.

Les joueurs japonais seront de leur côté bien plus chanceux puisqu'ils auront en plus droit à Fire Emblem: Fūin no Tsurugi (aussi connu sous le nom The Binding Blade), sorti au préalable sur Game Boy Advance, mais jamais localisé à l'étranger, d'où son absence au sein du NSO par chez nous...

La date d'arrivée de ce ou ces jeux GBA pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est fixée au vendredi 23 juin, soit la semaine prochaine. L'abonnement coûte pour rappel 39,99 € à l'année, tandis que le classique est disponible à partir de 3,99 € par mois. Amazon propose des codes à la vente si besoin.