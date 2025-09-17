Steam Frame : une grosse annonce imminente pour le nouveau casque VR de Valve ?

En 2020, Valve a lancé son propre casque de réalité virtuelle, l'Index. Mais depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs laissent entendre que la firme derrière Steam préparerait un nouveau casque VR, connu sous le nom de code Deckard. Pour l'accompagner, Valve lancera l'Ibex, une manette Steam Controller 2, mais surtout les manettes Roy pour jouer en totale immersion en VR.

Les influenceurs VR font du teasing





Ces derniers jours, tout semble s'accélérer. Comme l'ont remarqué des internautes sur Reddit, Valve a déposé la marque Steam Frame, qui devrait être une nouvelle console de jeu. Cette semaine, ce sont plusieurs créateurs et créatrices de contenu spécialisés dans la VR qui ont teasé un voyage à Seattle, où sont basés les locaux de Valve, allant même jusqu'à faire l'impasse sur la Meta Connect 2025 de Mark Zuckerberg.

Le Valve Deckard/Steam Frame officialisé cette semaine ?





Il se trame clairement quelque chose en lien avec la réalité virtuelle à Seattle cette semaine et tout porte à croire que Valve va officialiser son casque VR Steam Frame dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le constructeur est habitué à faire des annonces sans teasing, postant généralement des articles et des vidéos sans crier gare.

Un casque sans fil accompagné d'un PCVR





Selon de vieilles rumeurs, le Valve Deckard/Steam Frame serait un casque de réalité virtuelle sans fil, mais pas vraiment autonome comme les récents Meta Quest. La firme de Gabe Newell aurait opté pour une console PCVR capable de faire tourner les jeux SteamVR et d'assurer la liaison sans fil, mais rien n'a été confirmé pour le moment.

