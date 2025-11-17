Concord est mort, une seconde fois

L'échec de Concord a fait date dans l'industrie du jeu vidéo en ligne. Le titre de Firewalk Studios n'a pas séduit les joueurs, les ventes ont été ridicules. Sony, l'éditeur, a décidé de couper les serveurs quelques jours après le lancement. Pour autant, Concord n'était pas un mauvais jeu de tir multijoueur, et certains joueurs sont déjà nostalgiques.

Concord de retour grâce à des fans





Il y a quelques jours, Red, Real et Gwog ont posté une vidéo sur YouTube. Les trois internautes se sont lancés dans un projet osé : faire revivre Concord, avec des serveurs personnalisés sur PC. Le jeu est encore bien buggué et uniquement accessible via une invitation sur Discord, mais c'est amusant de voir Concord revivre. Cependant, son éditeur n'a pas réagi de la même manière.

Sur Discord, les développeurs amateurs ont annoncé l'arrêt du projet. Red, Real et Gwog ont publié ce message sur leur forum, relayé par Insider Gaming :

En raison de poursuites judiciaires inquiétantes, nous avons décidé de suspendre les invitations pour le moment.

Sony intervient





La vidéo qu'ils avaient publiée sur YouTube n'est plus disponible « en raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur envoyée par MarkScan Enforcement ». La société travaille régulièrement avec Sony pour protéger ses franchises, MarkScan a notamment supprimé du contenu lié à Bloodborne.

Sony a donc eu vent du retour de Concord avec des serveurs personnalisés sur PC et a décidé de mettre la pression sur les créateurs pour protéger sa licence. Une démarche prévisible, mais Sony a ainsi tué Concord une deuxième fois.

Malgré l'échec de ce titre, qui a entraîné la chute de Firewalk Studios, d'autres jeux multijoueurs parviennent à séduire les joueurs. Ces derniers jours, c'est ARC Raiders qui fait fureur, l'extraction shooter d'Embark Studios est disponible à 35,99 € sur Gamesplanet.